بمساعدة رياض محرز .. الأهلي يفاوض نجم الجزائر واللاعب يتخذ قراره

صفقة عربية مهمة قريبة من النادي الأهلي في الشتوية

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دخل النادي الأهلي السعودي، في مفاوضات مع أحد أبرز نجوم منتخب الجزائر؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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الأهلي يُعاني من تذبذب كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث ودع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور ثمن النهائي، مع احتلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد مرور 14 جولة.

ووفقًا للإعلامي والمعلق الرياضي الجزائري الشهير حفيظ دراجي، دخل الأهلي في مفاوضات مع يوسف عطال، ظهير أيمن نادي نيس الفرنسي؛ لضمه في الميركاتو الشتوي القادم.

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دراجي كشف في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "يوتيوب"، مساء اليوم الأربعاء، عن تنافس الريان القطري وأندية من ألمانيا وإسبانيا، مع الفريق الأهلاوي؛ لخطف عطال.

وأعلن المعلق الرياضي الشهير، اتخاذ عطال قراره بـ"الرحيل" عن نيس رسميًا؛ بسبب المضايقات التي يواجهها في فرنسا؛ وسط ترحيب من ناديه، ببيع عقده في يناير القادم، للاستفادة منه ماليًا، قبل المغادرة مجانًا في صيف 2024.

وأشار حفيظ دراجي، إلى أن الأهلي، المرشح الأقوى للفوز بخدمات الظهير الأيمن الجزائري؛ خاصة بتواجد مواطنه رياض محرز، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، مع عدم استبعاد خيار الريان؛ حيث من المرجح - حاليًا -، عدم بقاء اللاعب في أوروبا.

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