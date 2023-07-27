مساعدة ألمانية .. 60 مليون يورو تهبط فجأة على برشلونة!

برشلونة يحصل على دفعة اقتصادية لم تكن في الحسبان..

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني بدأ بالفعل يرى الضوء في نهاية النفق فيما يتعلق بوضعه الاقتصادي المعقد، حيث من المنتظر أن يعلن جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني في الساعات القليلة القادمة عن اتفاق سيسمح للنادي بالامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف.

صحيفة "El Confidencial" الإسبانية كشفت عن توصل برشلونة إلى اتفاق على دخول صندوق استثمار ألماني في ملكية "بارسا استوديو"، يحصل بموجبه الصندوق مجهول الهوية على 16% من رأس المال الذي حصلت عليه شركات أخرى في وقت سابق.

وحسب التقرير، فإن الصندوق الألماني سيسدد 60 مليون يورو إلى برشلونة على الفور، ويغطي المبلغ الذي لم تلتزم به الشركات الأخرى، مقابل الحصة المقررة.

ذلك المبلغ سيكون كافيًا للغاية ليتمكن برشلونة من تسجيل تعاقداته الجديدة، بالإضافة إلى تسجيل العقود الجديدة الخاصة بلاعبين أمثال جافي، ورونالد أراوخو، وماركوس ألونسو، وآخرين.

العملية، التي كانت معقدة بعض الشيء، أصبحت شبه مغلقة لأن نائب الرئيس الاقتصادي، إدوارد روميو، لم يسافر إلى الولايات المتحدة، بعدما أوقفت رابطة الدوري الإسباني تسجيل اللاعبين لأن النادي لم يمتثل للالتزام بدخول 60 مليون يورو الخاصة برافعة بيع 49٪ من استوديوهات برشلونة.

التقرير أشار إلى أن برشلونة أنهى بالفعل اتفاقه مع المستثمر الألماني، وحصل على موافقة "لا ليجا"، والتي ستسمح للنادي بالحصول على 60 مليون يورو بطريقة أخرى، وستساعد هذه العملية برشلونة على تحسين وضعيته الاقتصادية.

هذه الخطوة من المقرر أن تمنح النادي القوة المالية اللازمة لمواصلة تعزيز الفريق، وربما التحرك للتعاقد مع ظهير أيمن ولاعب خط وسط، وهي الأهداف التي يسعى تشافي هيرنانديز للتعاقد معها فيما تبقى من سوق الانتقالات.