مساعدات شهرية بقيمة 100 ألف يورو تتوقف بوفاة مارادونا

تقارير صحفية أرجنتينية تكشف عن قيمة المساعدات الشهرية التي كان يخرجها دييجو أرماندو مارادونا من أمواله الخاصة.

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية اليوم عن مصاريف شهرية ثابتة قيمتها حوالي 100 ألف يورو كانت تخرج من حسابات دييجو أرماندو مارادونا بشكل دوري.

جاء هذا بحسب ما كشف خورخي ريال الصحفي ومقدم البرامج الأرجنتيني، والذي أكد أن تلك المبالغ غير معروف بشكل قطعي أين كانت تذهب في كل شهر.

وقال المقدم الأرجنتيني: "تلك الأموال كانت تخرج كل شهر من حسابات دييجو أرماندو مارادونا، وسبق له أن قال إنه يعيل 50 أسرة".

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وأضاف: "لماذا الحديث في ذلك الأمر مهم في الوقت الحالي؟ لأن تلك الأسر لن تجد العائل في الفترة المقبلة، من سيقدم لهم نفس الأموال؟".

وأكمل: "السلطات قامت بتجميد الحسابات الخاصة بمارادونا في الوقت الحالي، وبالتالي لن تخرج نفس الأموال من جديد لهم".

ويتم في الوقت الحالي التحضير لإطلاق مؤسسة خيرية تحت اسم دييجو أرماندو مارادونا للتكفل بتلك الأسر وغيرها من الحالات الانسانية.

جدير بالذكر أن مارادونا كان قد توفي الأربعاء قبل الماضي، بسبب أزمة قلبية، ولا تزال التحقيقات جارية في وفاته حيث يوجد اشتباه في إهمال طبي.