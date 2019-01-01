مسؤول كبير من مانشستر يونايتد في مباراة ليفربول وسالزبورج بسبب ميركاتو الشتاء

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كشفت تقارير من صحيفة "ميرور" عن وجود مارسيل بوت، رئيس الكشافين في مانشستر يونايتد في مدرجات سالزبورج آرينا الذي يحتضن مباراة ليفربول أمام ريد بول سالزبورج ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد يسعى لدعم مركز المهاجم الصريح بعد وجود فراغ واضح به هذا الموسم في أعقاب رحيل روميلو لوكاكو وأليكسس سانشيز إلى الإنتر، ليكون ماركوس راشفورد هو المهاجم الوحيد ومعه الشاب جرين وود.

إيرلينج هالاند، مهاجم سالزبورج، هو واحد من أبرز اللاعبين الشباب في العالم في هذا الموسم، وهو يحظى باهتمام كبير من إدارة المانيو، والتي أرسلت بوت من أجل أن يكتب تقريره النهائي عن إذا ما كان يصلح للانضمام إلى الأولد ترافورد أم لا.

الدولي النرويجي لديه ميزة كبيرة، فبمقدوره أن ينضم إلى المانيو في الشتاء نظير مبلغ رمزي للغاية وهو 20 مليون يورو وهو مبلغ الشرط الجزائي الموجود في عقده مع العملاق النمساوي.

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بشكل عام فإن خطوة وصول بوت إلى النمسا تأتي في إطار عزم أسرة الجليزرز المالكة للنادي الإنجليزي تدعيم صفوف الفريق في الشتاء، وذلك بعد اقتناعها الكبير بقدرات المدرب أولي جونار سولشاير ومنحه الدعم والثقة في أعقاب الفوزين الكبيرين على مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي.

هالاند، البالغ من العمر 19 عامًا، سجل هذا الموسم 21 هدفًا في مختلف المسابقات، 8 منهم كانوا في دوري أبطال أوروبا، وأصبح محط أنظار العالم بأسره، وسط أنباء من ألمانيا عن اقترابه من بوروسيا دورتموند.

الجدير بالذكر أن مدرب سالزبورج، الأمريكي جيسي مارش، قد نصح هالاند بأن يتوجه إلى الدوري الألماني في سبيل التطور إذا أراد الرحيل في الشتاء، في الوقت الذي أكد فيه كريستوف فرويند، المدير الرياضي للنادي النمساوي أنه سيحاول الإبقاء على نجمه حتى نهاية الموسم على الأقل.