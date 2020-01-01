مسؤول سعودي يكشف موقف مباريات الأخضر خلال فترة التوقف الدولي

ان فيروس كورونا أثار الذعر في العديد من الدول مؤخرًا؛ حيث تسبب في تأجيل العديد من الأحداث والمباريات

كشف إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم عن موقف مباراتي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال شهر مارس بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وذلك من انتشار فيروس كورونا.

وقال القاسم في تصريحات لـ برنامج “الدوري مع وليد”: “قد يتم تأجيل مباراتي المنتخب السعودي في مارس بتصفيات المونديال ضد منتخبي سنغافورة واليمن، ويتم ترحيلها لوقت آخر".

وأضاف المسؤول السعودي : "يأتي هذا الموقف لمباراتي مارس فقط، مع التمسك بلعب مباراتي فلسطين وأوزبكستان في يونيو المقبل بصورة طبيعية”.

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وأكمل القاسم: “في حال تم تأجيل كل مباريات مارس ويونيو في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال، هذا يعني أن المنتخب السعودي سيخوض مبارياته في شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين”.

وكان فيروس كورونا أثار الذعر في العديد من الدول مؤخرًا؛ حيث تسبب في تأجيل العديد من الأحداث والمباريات مثل مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويعقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اجتماعًا طارئًا في مدينة دُبي الإماراتية يوم الأحد المقبل لبحث مصير بطولة دوري أبطال آسيا وتحديد مواعيد جديدة للمباريات المؤجلة.