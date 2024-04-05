"مزيج بين نيمار ومبابي" .. بيولي يحمي نجم ميلان من نفاق زميله!

"رافا سيُصبح بطلًا عظيمًا كما تخيلنا دومًا"

علق ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، على تصريحات لاعبه أليساندرو فلورينزي، التي أشاد خلالها بالأداء المميز الذي يقدمه زميله البرتغالي رافائيل لياو، مع الروسونيري هذا الموسم.

وسئل بيولي خلال المؤتمر الصحفي عشية مواجهة ميلان لفريق ليتشي في الجولة 31 من الدوري الإيطالي، عن تصريحات فلورينزي، الذي قال: "لياو في أفضل مستوياته، إنه مزيج بين البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي".

ورد بيولي على سؤال الصحفي، قائلًا: " فلورينزي دائمًا هكذا، دائمًا ما يبالغ للغاية، لقد تحدثت أيضًا مع رافا بالأمس".

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وأضاف: "وصلنا إلى أهم لحظة في الموسم، لياو في حالة ممتازة، أنا سعيد جدًا بما يفعله رافا وهو يعرف ذلك، لكن لا يزال بإمكانه النمو في بعض المواقف".

وكان مدرب ميلان، قد تحدث عن لياو بعد مساهمته في الفوز على فيورنتينا، قائلًا: "رافا حاليًا على حافة أن يُصبح بطلًا عظيمًا كما تخيلنا دومًا. أنا أرى لياو في حالٍ أفضل بكثير ليس فقط فيما يتعلق بالمهارة ولكن بالنهج الذي ينتهجه في التدريبات وخلال المُباريات".

وأوضح: "بالطبع ميلان يعتمد على لياو، تمامًا مثلما يعتمد باريس سان جيرمان على كيليان مبابي، ومثل أي فريق آخر يتطلع لجودة مواهبه الفردية".