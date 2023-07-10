"مزيج من جوتي وأوزيل، جولر يرقص مع الكرة وسيكون قائد ريال مدريد"

مكتشف جوهرة ريال مدريد يكشف تفاصيل موهبته

أجرى سرحات بيكميزي مكتشف اللاعب أردا جولر -المنتقل حديثًا إلى ريال مدريد- مقابلة مع الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، حيث شرح كيف اقنع فنربخشه بالتعاقد معه في سن الـ14.

وقال بكميزي: "لم يكن جولر يلعب كرة القدم، كان يرقص مع الكرة ما أدهشني أكثر هو أنه كان ينظر إلى الآخرين قبل استقبال الكرة".

وأضاف "لم نتمكن من تقديم عرض بدون التحدث مع عائلته. كان اجتماعًا جيدًا، وثقوا في وأرسلنا التقرير إلى فنربخشه".

وواصل: "قمت بإعداد فيديو يحتوي على أفضل مهاراته وأعطيته لسائق رئيس النادي وهذه مخاطرة كنت لتكلفني فقدان وظيفتي".

وأردف: "اتصل بي الرئيس بعد مشاهدته وسألني عن التكلفة أكملنا التعاقد مقابل 10 الآف يورو، وقدمنا بيت له ولعائلته في إسطنبول، ووفرنا وظيفة لوالده وشقيقته وأرسلناه إلى مدرسة خاصة ليتعلم اللغة الإنجليزية".

واستعرض بكميزي أيضًا خصائص جولر ونفى تشبيهه بميسي، الذي تمت مقارنته به كثيرًا بناءً على اهتمام برشلونة به: "إنه مزيج من جوتي وأوزيل لديه طموح كبير وقدرة على تحقيق الانتصارات، ريال مدريد هو المكان المناسب بالنسبة له في يوم من الأيام، سيصبح قائد ريال مدريد وفخر تركيا لم يفز أي تركي بدوري الأبطال من قبل وأعتقد أنه سيكون الأول".