مزاملة رونالدو في النصر؟ .. أنطوان جريزمان يرد على العرض السعودي الضخم

هل ينتقل إلى دوري روشن السعودي؟!

حسم النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم نادي أتلتيكو مدريد لإسباني، قراره من الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

اسم جريزمان ارتبط في وقتٍ سابق، بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ومزاملة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

ووفقًا لشبكة قنوات "الكأس"، مساء اليوم الإثنين، رفض النجم الفرنسي، العرض الضخم المقدّم إليه من أحد الأندية السعودية - لم تذكر اسمه -.

وكشفت الشبكة القطرية عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن أنطوان جريزمان، تمسك بالبقاء في صفوف أتلتيكو مدريد؛ لمدة موسم رياضي آخر.

جريزمان البالغ من العمر 32 سنة، سجل 157 هدفًا وصنع 76 آخرين مع العملاق الإسباني، في 341 مباراة رسمية بمختلف المسابقات المحلية والخارجية.