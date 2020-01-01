"مزاعم الغطس شوهت سمعة صلاح"

نجم ليفربول السابق يدافع عن محمد صلاح أمام اتهامات الغطس

قال جاسون ماكتير نجم ليفربول ومتوسط ميدانه سابقًا إن مزاعم تحايل صلاح للحصول على ركلات الجزاء قد قامت بتشويه سمعة النجم المصري بصورة كبيرة.

وتعرض صلاح للعديد من الانتقادات من قبل إعلاميين وجماهير ولاعبين سابقين كونه يتحايل ويمثل السقوط من أجل الحصول على ركلات جزاء مشكوك في صحتها.

وحول ذلك يعتقد ماكتير أن ذلك يتم بشكل غير عادل ويمكن أن ينتهي به الأمر بأن يدفع صلاح ثمن عناوين الأخبار غير المرحب بها وأشياء لم يرتكبها بسبب بعض المزاعم المنتشرة.

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وأضاف: "تم تشويه سمعة محمد صلاح بشكل غير عادل بسبب اتهامات الغطس بصورة متكررة، وبكل وضوح ليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها صلاح لمثل هذه الانتقادات"

وتابع: "صلاح لاعب رفيع المستوى ويحتل العناوين الرئيسية دائمًا، وفي حال بات معروفًا بالغطس فإن سمعته ستتأثر بصورة كبيرة مقارنة بالصورة الذهنية المرسومة عنه في الوقت الحالي"

وأردف: "إنه لاعب صغير ضئيل الحجم يحب التواجد دائمًا في منطقة الجزاء، أي لاعب مثل هذا سيتعرض للعرقلة وسيتم اتهامه دائمًا بالتحايل"

وأكد: "عندما تنظر إلى كين يوم الأحد ، وكذلك لوك أيلينج من ليدز، لم يتحدث أحد عنهما رغم تحايلهما الواضح، ولكن الأمر يحدث فقط حين يتعلق بمحمد صلاح"

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يذكر أن محمد صلاح قد واصل في هذا الموسم معدلاته التهديفية المميزة كما أنه بات المسدد الأول لركلات الجزاء التي ينجح في تحويلها إلى أهداف دائمًا في الآونة الأخيرة.