مفاجأة كبرى .. ريال مدريد يُزاحم كبار أوروبا لخطف برناردو سيلفا

هل ينجح ريال مدريد في التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

فضّل ريال مدريد عدم الوقوف كمتفرج في منافسة كبار الأندية في أوروبا، من أجل خطف أحد نجوم مانشستر سيتي البارزين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، عن أن ريال مدريد دخل ضمن قائمة الأندية الكبرى التي تُريد التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا خلال فترة الانتقالات القادمة.

وأضافت الصحيفة أن عقد برناردو به شرط جزائي قيمته 50 مليون جنيه إسترليني، الأمر الذي أثار اهتمام عمالقة أوروبا مثل برشلونة وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وآرسنال، ليدخل معهم ريال مدريد.

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ويُفضل سيلفا الانتقال إلى الدوري الإسباني عن أي دوري آخر، لتبقى الأفضلية لنادي ريال مدريد الذي يمتلك قدرة شرائية أفضل من برشلونة، الذي يُعاني ماليًا خلال الوقت الحالي، وفقًا لما أكدت الصحيفة.

ذكر أن سيلفا صاحب الـ29 عامًا قد أهدر ركلة ترجيح في المباراة التي أقيمت بين مانشستر سيتي وريال مدريد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي، وهي التي أسهمت في إقصاء الفريق الإنجليزي من البطولة.