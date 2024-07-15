"مزاجهم يتغير سريعًا".. كيليني يرد على صافرات استهجان الجمهور الإنجليزي ضده

تصرف غريب مع مدرب إنجلترا

تجرع الجمهور الإنجليزي مرارة خسارة نهائي بطولة أمم أوروبا للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد السقوط مساء أمس في ألمانيا أمام إسبانيا 2-1 عقب 4 سنوات من الخسارة أمام إيطاليا في قلب ويمبلي بركلات الجزاء الترجيحية.

وكما هي العادة، سلم جيورجيو كيليني كأس البطولة إلى المنتخب الإسباني أمس في الملعب، ولكنه تعرض لوابل من صافرات الاستهجان من جمهور إنجلترا، الذي لم ينس أبدًا خسارة يورو 2020.

المدافع الإيطالي المعتزل رد بقسوة على تلك الصافرات، حيث وصف الإنجليز بالجمهور الذي يتغير مزاجه سريعًا عقب الخسارة في الملعب.

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وأضاف في الاستوديو التحليلي عقب عودته من الملعب "ما حدث يُعيدني إلى الماضي، حيث رؤية الجمهور الإنجليزي سعيد وحماسي وتذُكر كيف يتغير مزاجه سريعًا".

يُشار إلى أن كيليني كان حاضرًا في الملعب وحاملًا لشارة قيادة الآدزوري خلال نهائي يورو 2020 أمام إنجلترا، وقد اعتزل اللعب في ديسمبر 2023.