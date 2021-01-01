وكيله: ندرس إعارة مروان محسن، وشرطان لعودة أهدافه مع الأهلي

المهاجم المصري يمر بأوقات صعبة

فتح تامر النحاس باب الرحيل لموكله مروان محسن عن الأهلي بالإعارة خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، مشيرًا إلى أنهم سيدرسون الأمر خلال الأشهر القادمة وإن كان الحل الأفضل.

مروان محسن يُعاني من انتقادات حادة من الإعلام والشارع الكروي المصري لابتعاده عن مستواه وغياب أهدافه مع الأهلي، وقد دافع عنه وكيله بالقول "مروان مهاجم سريع وقوي ويُجيد لعب دور المحطة لزملائه، وقد مر عليه أكثر من 10 مدربين في الأهلي ومنتخب مصر وجميعهم استخدموه في الملعب، وذلك سواء لقدراته الممتازة أو لعدم وجود خيار أفضل منه".

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أضاف في تصريحاته لإذاعة نجوم أف أم "سندرس حل خروجه بالإعارة لموسم خلال سوق الانتقالات القادم، حال استمر عدم توفيقه وغيابه عن اللعب سيكون ذلك الحل مطروحًا أمامنا".

النحاس أوضح أن هناك شرطين لعودة أهداف مروان محسن مع الأهلي، أحدهما يتعلق به والآخر بزملائه اللاعبين، بقوله "مروان يحتاج لأن يُحرز عددًا من الأهداف خلال الفترة القادمة لتستقر الأمور، وهذا يتطلب مساعدة زملائه اللاعبين له بأن يصنعوا له الفرص ليُحرز الأهداف، هو مهاجم مميز في ضربات الرأس، لكن كيف سيُسجل دون كرات عرضية داخل منطقة الجزاء؟".

تابع "اللاعبون لو أرادوا دعم مروان في الملعب سيفعلون وسينجح، مثلما كان الوضع مع حسام غالي وعماد متعب سابقًا، ومروان عليه أيضًا ألا يهتم بالإعلام ويبتعد عنه وما يُقال به".

صاحب الـ31 عامًا يتواجد مع الأهلي حاليًا في تنزانيا استعدادًا لمواجهة سيمبا في دوري أبطال أفريقيا اليوم الثلاثاء.