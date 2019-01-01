رئيس الاتحاد الإماراتي: لم نعد بالفوز بكأس آسيا، لماذا نعتذر ونستقيل؟

الرئيس مازال يرفض الاعتذار

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كرر مروان بن غليطة رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم رفضه لفكرة الاعتذار والاستقالة بعد خروج المنتخب من نصف نهائي كأس آسيا بخسارته 4-0 أمام قطر.

وطالب العديد من الجمهور الإماراتي الاتحاد بالاعتذار عن تلك الخسارة الموجعة والاستقالة لمنح الفرصة لوجوه أخرى لتدير كرة القدم الإماراتية، لكن الرئيس رفض هذا الأمر تمامًا مؤكدًا أنه لم يُخطئ ولم يعد ضمن برنامجه الانتخابي بالفوز بالبطولة القارية.

مضيفًا خلال تصريحاته لقناة أبو ظبي الرياضية والتي نقلتها صحيفة البيان الإماراتية "الاعتذار يكون عن خطأ ارتكبناه، ولكننا بذلنا كل جهدنا مع المنتخب الإماراتي في كأس آسيا 2019، ولم يقصر أحد في شيء، ونشكر القيادة الرشيدة والجمهور الذي دعم منتخبنا خلال البطولة، ولا أستطيع أن أوفي القيادة الرشيدة والجمهور حقهما حتى إذا فزنا بكأس العالم، والجمهور له الدور الكبير، لأنه الوقود والمحرك الأول للرياضة في الإمارات، وأنا أصلاً من الجمهور لأنني كنت أتابع المباريات من المدرجات، وهناك أوقات أسعدتنا فيها كرة القدم، ومرات أخرى لم تسعدنا، ولكن العجلة تدور".

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"أنا كجمهور لدي غصة وحزن بسبب الخسارة، ولكن كرة القدم لا تعترف بالعاطفة، وأنا في قاموسي ليس هناك موضوع الفشل، ونحن في كل مجالات الحياة في الإمارات، هناك نظام نمشي عليه، وأنا كرئيس اتحاد أسير على الدستور والنظام الذي جئت به إلى منصبي، ووصولي إلى رئاسة الاتحاد ليست بالجماهير، ورحيلي يجب أن يكون وفق إجراءات قانونية معروفة، وتحديداً من قبل الجمعية العمومية".

أضاف حول برنامجه الانتخابي "90% من عناصر برنامجي الانتخابي تم تحقيقها، وكان هدفي من برنامجي تطوير الكرة الإماراتية، وليس تحقيق اللقب الآسيوي. نحن لم نعد بالتأهل إلى كأس العالم في روسيا، ونحن استلمنا الاتحاد بعد بدء انطلاق تصفيات المونديال، ولم نعد بالفوز بكأس آسيا، وكان طموحنا الوصول إلى المباراة النهائية بالبطولة الآسيوية، ونحن لم نفشل أو نخفق في تحقيق ذلك، وكنا على بعد خطوة واحدة من تحقيق الهدف، ولكننا لم نوفق".