رغم نتائج بيرشكوت .. مروان الصحفي يتحدث عن دور "محترفي أوروبا" في دعم السعودية أمام اليابان!

السعودية تواجه اليابان في قمة الجوهرة المشعة..

يطمح مروان الصحفي، نجم الاتحاد المُعار إلى بيرشكوت البلجيكي، نحو نقل خبرته القصيرة في ملاعب أوروبا، لدعم المنتخب السعودي في مواجهته المُرتقبة أمام اليابان، مساء اليوم، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وانتقل مروان الصحفي وفيصل الغامدي إلى صفوف بيرشكوت على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، وأصبح الثنائي عنصرًا أساسيًا في صفوف الفريق البلجيكي، في آخر مباراتين في مسابقة الدوري، فيما ساهم الصحفي في صناعة فرص هدف، خلال مباراة ويستيرلو، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، ضمن الجولة العاشرة.

وتحدث الصحفي، خلال تصريحات إعلامية قبل مباراة اليابان، عن دور النجوم المحترفين في أوروبا، في دعم المنتخب السعودي قبل المواجهة القوية، قائلًا "كلنا رجال وعلى قلب رجل واحد، وهذا المنتخب يعمل كفريق واحد، وبالتأكيد وجود المحترفين مع الأخضر سيؤثر إيجابيًا على الفريق".

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وتضم قائمة المنتخب السعودي، ثلاثة لاعبين محترفين في الملاعب الأوروبية، وهم سعود عبد الحميد، ظهير روما الإيطالي، ومروان الصحفي وفيصل الغامدي، ثنائي بيرشكوت البلجيكي.

وأضاف الصحفي أن حضور 60 ألف مشجع أمام منتخب اليابان، يمثل أمرًا جيدًا، معربًا عن تمنياته بأن ينجح اللاعبون في تحقيق تطلعاتهم من قلب الجوهرة المشعة.

المنتخب السعودي استهل مشواره في الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، بالتعادل مع إندونيسيا (1-1)، في جدة، ثم فاز على الصين (2-1) في داليان، فيما يستعد الأخضر لمواجهة اليابان والبحرين، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.