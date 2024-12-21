كرة في العارضة وانفعال على الحكم .. فيصل الغامدي جيد أمام كورتريك ومروان الصحفي يشارك الأسوأ مع حارس بيرشكوت!

ماذا قدم الثنائي السعودي مع بيرشكوت ضد كورتريك؟

شارك الثنائي السعودي فيصل الغامدي ومروان الصحفي في تعادل فريقهما بيرشكوت ضد كورتريك، بالجولة 19 ضمن منافسات الدوري البلجيكي.

وتعادل بيرشكوت مع نظيره كورتريك بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت مساء السبت، ليرفع الأول رصيده إلى 12 نقطة بالمركز الـ16 "الأخير"، بينما رفع كورتريك رصيده إلى 18 نقطة بالمركز 14 ليبقى في منطقة الهبوط!

وظهر مروان الصحفي بوجه باهت في المباراة، بينما قدم فيصل الغامدي مستوى جيد باللقاء، دون أن يُسجل أو يصنع.

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مروان الصحفي وإهدار الفرص

قدم مروان الصحفي مستوى غير جيد خلال الشوط الأول من المباراة، حيث أهدر العديد من الفرص التي سنحت له، على الرغم من تحركه بشكل جيد.

واستطاع الصحفي أن يخلق لنفسه مساحات خلف دفاعات كورتريك، ولكن دون استغلالها للتهديف، ليقدم مستوى غير مقنع.

وأهدر مروان الصحفي فرصة محققة للتهديف بالدقيقة 54، بعد انفراد بحارس المرمى، ليسدد الكرة في يده دون أن يضعها في المرمى!

فيصل الغامدي .. تسديدة بالعارضة وانفعال على الحكم

قدم الغامدي مستوى رائع في الشوط الأول من المباراة، حيث فرض نفسه كواحد من أفضل نجوم المباراة، خاصة في مسألة التمريرات الصحيحة التي كانت تخرج من قدمه.

ودخل الغامدي في مشادة كلامية مع حكم المباراة بالدقيقة 45 من زمن المباراة، بعد تنفيذ الخصم ركلة ركنية، اعترض فيها على دفع لاعب كورتريك له، ليتحدث معه الحكم ويطلب منه عدم الاعتراض لينفعل فيصل عليه.

وسقط فيصل الغامدي على الأرض مطالبًا الحصول على ركلة جزاء بالدقيقة 65 من عمر المباراة، بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء، ولكن الحكم رفض احتسابها.

وسدد الغامدي كرة في العارضة بالدقيقة 90+2، في الوقت الذي كان يبحث فيه فريقه عن هدف للانتصار بالمباراة التي أهدر فيها بيرشكوت نقطتين في محاولاته للهروب من الهبوط.

أرقام الغامدي والصحفي باللقاء

حصل فيصل الغامدي على تقييم 7.2 كواحد من أعلى تقييمات فريق بيرشكوت، بعدما لمس الكرة 61 مرة، ودقة تمريراته 90% و سدد الكرة في العارضة مرة واحدة، وقدم مراوغتين بشكل صحيح، وفقًا لشبكة "سوفا سكور".

بينما تشارك مروان الصحفي أسوأ تقييم في المباراة، رفقة حارس مرمى بيرشكوت بـ6.4، حيث سدد الكرة 3 مرات منها مرة واحدة على المرمى، ودقة تمريراته هي 50%، وفقد الكرة 10 مرات، ووقع في التسلل مرتين.