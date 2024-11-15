"أحاول استغلالها" .. مروان الصحفي يعلق على تألقه مع بيرشكوت ويقدم وعدًا للجماهير!

مروان الصحفي يكشف عن هدفه مع بيرشكوت

علق مروان الصحفي لاعب بيرشكوت البلجيكي المعار من صفوف الاتحاد، على فرصة احترافه خلال الوقت الحالي، مقدمًا وعدًا للجماهير السعودية بشأن الصعود إلى كأس العالم 2026.

ويقدم الصحفي مستويات رائعة مع بيرشكوت بالدوري البلجيكي، حيث سجل 4 أهداف حتى الآن، وأصبح أحد العناصر الأساسية بالفريق.

وقال الصحفي خلال تصريحات عبر برنامج "دورينا غير" عقب لقاء أستراليا: "كنا نطمح في النقاط كاملة، ولكن الحمد لله حصلنا على نقطة واحدة، وإن شاء الله نعوض أمام إندونيسيا".

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وقدم نجم الأخضر وعده للجماهير: "مازال أمامنا 5 مباريات ونعد جمهورنا بالتأهل إلى كأس العالم 2026".

وعن احترافه في نادي بيرشكوت قال الصحفي: "فرصة الاحتراف رائعة وأحاول الاستفادة منها وأتطور بقدر المستطاع خلال الفترة القادمة".

وشارك الصحفي بشكل أساسي في تشكيل الأخضر السعودي، خلال مواجهة أستراليا التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، بالجولة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.