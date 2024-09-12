"حققت حلم حياتي" .. أول تعليق من مروان الصحفي بعد الرحيل عن الاتحاد و"وعد جريء للجماهير!"

ماذا قال مروان الصحفي؟!..

أعرب النجم السعودي الشاب مروان الصحفي، عن سعادته الكبيرة؛ بالانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرشكوت البلجيكي، خلال صيف العام الحالي.

الصحفي البالغ من العمر 20 سنة، انضم إلى بيرشكوت في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي؛ وبعقد لمدة موسم رياضي واحد فقط، على سبيل الإعارة.

الصحفي أكد في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الخميس، أنه حقق حلم حياته بـ"الاحتراف الأوروبي"؛ وذك بعد الانتقال إلى الفريق البلجيكي.

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وأضاف: "نعم.. سعيت للاحتراف الخارجي منذ أن لمست قدماي كرة القدم، كانت أمنيتي اللعب في أوروبا منذ الصغر"، واعدًا الجماهير السعودية، بالوصول إلى أبعد نقطة ممكنة، خلال مشواره الجديد في القارة العجوز.

وكشف نجم الاتحاد المعار إلى بيرشكوت، عن أن هدفه من خوض هذه التجربة الجديدة؛ هو التعلُّم، واكتساب الخبرة والمعرفة اللازمتين في عالم الاحتراف.

وشدد مروان الصحفي، على أن اللاعب السعودي قادر على اللعب والاحتراف في أي بطولةٍ على مستوى العالم، متى ما أتيحت له الفرصة لإظهار موهبته وإمكاناته الكبيرة.

وفي ختام تصريحاته.. قال الصحفي: "

لله الحمد؛ الفرصة سنحت لي ولعدد من زملائي من اللاعبين السعوديين للاحتراف.. سنستفيد من هذه التجربة، وسنمثل بلدنا في الخارج بأفضل طريقةٍ ممكنةٍ، ما سيعود علينا وعلى المنتخب الوطني بالمستقبل الباهر".

جدير بالذكر أن الصحفي أحد أبناء نادي الاتحاد؛ حيث تدرج في مختلف الفئات السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم في عام 2022؛ مسجلًا هدفين وصانعًا مثلهما، في 39 مباراة رسمية بمختلف المسابقات، منذ ذلك الوقت.