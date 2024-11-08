مركز لويس دياز الجديد يبعثر الأوراق في فانتازي الدوري الإنجليزي

نجم ليفربول تألق مؤخرًا.

فاجأ الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، الجميع في مباراة الفريق أمام باير ليفركوزن الماضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الأولى لدوري أبطال أوروبا، بتغيير مركز لويس دياز، الذي تألق وسجل هاتريك، قاد به الريدز للفوز برباعية نظيفة.

واستغل سلوت، تراجع مستوى المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز، ليدفع بالكولومبي في مركز المهاجم الصريح، ويحافظ على تألق كودي جاكبو على الجهة اليسرى كذلك.

وبعد نجاح تجربة سلوت الجديدة، فإن أنظار كل لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، ستتجه إلى لويس دياز، الذي قد يصبح بمثابة منجم جديد للنقاط بعد تحوله إلى قلب الهجوم.

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وكان جول أطلق مسابقة فانتازي الدوري الإنجليزي، لإتاحة الفرصة لكل زواره للتنافس على الفوز بجوائز قيمة مقدمة من أمازون السعودية.

ويمكنكم التسجيل والمشاركة بمسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" (من هنا)

وتقدم أمازون السعودية، جوائز قيمة للفائزين في مسابقة "فانتازي الدوري الإنجليزي" الخاصة بموقع جول، حيث يحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 4000 ريال سعودي، بينما يحصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 2000 ريال سعودي، علمًا بأن نهاية التنافس، ستكون في 31 ديسمبر المقبل، ثم يتم إعلان الفائزين.

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صلاح أم دياز؟

وتعيد مفاجأة سلوت باستخدام دياز في مركز المهاجم، الحيرة السابقة بين متسابقي الفانتازي، بالاختيار بين محمد صلاح صاحب أعلى رصيد من النقاط حتى الآن في اللعبة (75 نقطة)، ولويس دياز الذي يمكن أن يتضاعف عدد نقاطه بحكم المركز الجديد الأقرب إلى المرمى.

ولكن دعونا نحذر من التفريط في صلاح، حتى لو كان ذلك لحساب دياز أو غيره، لأن خطورة صلاح لا تزال الأكثر تأثيرًا داخل فريق ليفربول، كما أنه اللاعب الأكثر خوضا للدقائق بين كل لاعبي المقدمة في الريدز.

ويعد صلاح هو القطعة الأساسية في تشكيلة سلوت، حيث يخضع كل من جاكبو ودياز ونونيز وجوتا للتدوير، بينما يكون صلاح أساسيًا في كل المباريات تقريبا.

ويعتبر الحل الأمثل للراغبين في ضم دياز إلى التشكيلة، هو الإبقاء على صلاح أيضا وعدم التفريط فيه، واستخدام الثنائي لجلب النقاط الهجومية من ليفربول.

خيارات لامعة

ومع خوض منافسات الجولة الحادية عشرة من منافسات فانتازي الدوري الإنجليزي على موقع جول، برعاية أمازون السعودية، تلمع مجموعة أخرى من الخيارات، أبرزها دومينيك سولانكي مهاجم توتنهام.

ونجح سولانكي في تحقيق 13 نقطة بتسجيل هدفين وصناعة آخر، في الجولة السابقة بعدما قاد فريقه لاكتساح أستون فيلا 4-1، فيما لا تزال الفرصة سانحة أمامه لتكرار التألق في هذه الجولة أمام إيبسويتش تاون.

ويمكن كما أكدنا في الجولة السابقة، مواصلة الاعتماد على برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد، الذي عاد إلى التألق بمجرد رحيل المدير الفني السابق إيريك تين هاج.

كما لا يمكن التفريق في بريان مبيومو نجم برينتفورد، والذي زادت ملكيته بصورة واضحة خلال الجولات الأخيرة، وفي الدفاع يمكن اللجوء إلى خيارات مثل آيت نوري وأليكس مورينو وجفارديول وديوجو دالوت.

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