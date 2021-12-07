"مركز صلاح في ترتيب الكرة الذهبية نكتة مضحكة"

أكد خوسيه إنريكي نجم ليفربول المعتزل أن حصول محمد صلاح على المركز السابع في جدول ترتيب هدافي الكرة الذهبية هو أمر غير عادل تمامًا.

جاء هذا بحسب ما أكد إنريكي في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها صحيفة "ليفربول إيكو"، وأكد خلالها أن صلاح كان يستحق ترتيبًا أفضل.

وقال إنريكي: "لا أوافق على معايير الكرة الذهبية، ولا يتوجب أن يكون أفضل لاعب في العالم قد فاز بالبطولات مع ناديه، لأن كرة القدم لعبة جماعية".

وأضاف: "أن يتم وضع صلاح في المركز السابع بعد ما فعله من أجل ليفربول في الموسم الماضي هي نكتة".

وأردف: "كنت سأتفهم لو حل في المركز الثالث، لأن المركزين الأول والثاني كانا قد حسما لميسي وليفاندوفسكي، لكن بما فعله لليفربول، كنت سأمنحه إياه حالًا".

وأكمل: "صلاح أنقذ موسم ليفربول، وفي غيابه كان الفريق سيحتل المركز السادس، لابد أنه ضحك بشدة عندما شاهد ترتيبه".

جدير بالذكر أن صلاح يحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي وفي رصيده 13 هدفًا من 15 جولة.