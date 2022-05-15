مركز التحكيم الرياضي يصدم الهلال في قضية كنو!

صدم مركز التحكيم الرياضي، إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، في قضية محمد كنو، وذلك بعد تقديم طلب استئناف على قرار غرفة فض المنازعات في القضية.

ما هي آخر تطورات قضية محمد كنو؟

في ليلة عيد الفطر المبارك، أصدرت غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، قراراتها في شكوى النصر ضد الهلال وكنو..

كنو كان قد وقع عقود انتقاله للعالمي في صفقة انتقال حر في يناير الماضي، بعدما دخل الفترة الحرة في عقده مع الزعيم.

لكن بعدها بأيام، قرر تجديد عقده مع الأزرق، ليورط نفسه في قضية التوقيع لناديين في آن واحد.

غرفة فض المنازعات قررت على خلفية هذه الأزمة، إيقاف اللاعب لمدة أربعة أشهر، حرمان الزعيم من التعاقدات لفترتين، مع إلزامهما بدفع تعويض مالي للنصر قدره 27 مليون ريال سعودي.

وأصدرت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، بيانًا رسميًا، في أول تعليق لها على الأزمة، واصفة القرارات بالمجحفة، ومقررة الاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي. (طالع التفاصيل من هنا)

كيف صدم مركز التحكيم نادي الهلال؟

وأشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية، إلى أن مركز التحكيم الرياضي، لم يقم بقيد طلب الاستئناف على قضية محمد كنو، بعد أن تم تقديمه الأسبوع الماضي.

وأضافت الصحيفة أن طلب الاستئناف تم تحويله إلى غرفة تقاضي، ومن ثم اختيار محكمية لكافة الأطراف، وذلك من أجل البت في القضية بشكل نهائي.

كما أكدت الصحيفة على أن مركز التحكيم الرياضي، لم يقيد الطلب المستعجل (التدابير الوقتية" حتى الآن في قضية محمد كنو.

اقرأ أيضًا ..

"قرار فض المنازعات باطل من الألف إلى الياء، وهذا ما سيفعله مركز التحكيم"

بشهادة إيطالية .. النصر أخطأ في أمر واحد بقضية كنو!

النصر لا يتوقف .. شكوى جديدة ومتهمون جدد!