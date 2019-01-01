أي مركز أفضل لمارسيال في مانشستر يونايتد؟ الجناح أم المهاجم

الأرقام هي من تحكم في نهاية الأمر

ورث الفرنسي أنطوني مارسيال القميص رقم 9 في مانشستر يونايتد من روميلو لوكاكو الذي رحل إلى الإنتر، ورقم القميص يُشير كما هو معروف إلى مركز المهاجم الصريح.

في المباراة الافتتاحية لمانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي اكتسح فيها تشيلسي برباعية بيضاء، تم استخدام مارسيال في قلب الهجوم، مع وضع ماركوس راشفورد في مركز الجناح الأيسر.

في حقيقة الأمر هذه مجرد مراكز على الورق، لكن اليونايتد تمتع بحركية مميزة بين الثنائي في عملية تبادل المراكز وفي الأخير نجحا في التسجيل والنيل من شباك تشيلسي.

لكن مارسيال كان دائمًا في السابق هو من يلعب دور الجناح، وهنا قمنا بعقد مقارنة بين سجله كجناح وكمهاجم.

كجناح

وفقًا لموقع ترانسفير ماركت، فمن بين 175 مباراة خاضها مارسيال مع مانشستر يونايتد، شارك في 109 منها في مركز الجناح الأيسر و10 مباريات في مركز الجناح الأيمن.

كجناح الأيسر، سجل مارسيال 34 هدفًا وقدم 24 تمريرة حاسمة بمعدل هدف أو تمريرة حاسمة كل 130.3 دقيقة.

الموسم الأكثر غزارة تهديفية للاعب البالغ من العمر 23 عامًا في أولد ترافورد كان موسمه الأول 2015/2016، وشارك فيه كثيرًا في هذا المركز، حيث سجل 11 من أهدافه الـ 17 من مركز الجناح الأيسر.

كجناح أيمن، اكتفى مارسيال بتسجيل هدفين فقط دون أي صناعة للأهداف في 10 مباريات، بمعدل هدف أو تمريرة حاسمة كل 319 دقيقة.

وللمفارقة فمن بين مباريات الدوري الإنجليزي التسعة التي خاضها مارسيال على اليمين، خسر اليونايتد أكثر مما فاز به (خمس هزائم مقابل فوزين).

بشكل عام كجناح، فإن سجل مارسيال يبلغ 36 هدفًا و24 تمريرة حاسمة في 119 مباراة، بمعدل هدف أو تمريرة حاسمة كل 136.6 دقيقة.

كمهاجم

في مركز قلب الهجوم لعب مارسيال 45 مباراة مع مانشستر يونايتد، وسجل 11 هدفًا وصنع 7 آخرين.

وهنا يبرز أن متوسط الإنتاج الهجومي للاعب الفرنسي كمهاجم يبلغ هدف أو تمريرة حاسمة كل 152.1 دقيقة، أي أقل من إنتاجه الهجومي في مركز الجناح الأيسر.

رأي مدربه السابق

أثناء تحليل فوز اليونايتد على تشيلسي لصالح سكاي سبورتس، كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن سبب تفضيل المدرب النرويجي لليونايتد أولي جونار سولشاير وضع مارسيال في قلب الهجوم، وذلك لأنه لا يحب القيام بالواجبات الدفاعية التي تُطلب منه إن شارك على الجناح.

وقال مورينيو في معرض تحليله «أعرف أن مارسيال يُحب اللعب في قلب الهجوم، وماركوس راشفورد نفس الأمر، لكن راشفورد متأقلم على الجانب الأيسر لأنه يتحمل مسؤولية أكبر ويقوم بجهد أكبر، كما أنه متأقلم مع تقدم الظهير من خلفه».

الكلمة لك الآن، أي مركز تعتقد أنه الأفضل لمارسيال؟