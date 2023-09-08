مركب الاتحاد ستغرق بسبب صلاح؟ "ريال مدريد لم يضم مبابي"

فشل ريال مدريد مع مبابي يُشبه فشل الاتحاد مع صلاح

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عبرت جماهير نادي الاتحاد عن غضبها بسبب فشل ناديها في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، حيث وصف البعض المشهد بأنه مثل السفينة التي تغرق!

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وقال أحد متابعي برنامج "أكشن مع وليد": عندما بدأت السفينة بالغرب بدأ الأخ وليد الفراج بالانسحاب من مشهد الاتحاد ورميها على إدارة الاتحاد ولا يهمني ذلك، ولكن هل يجرؤ بالمطالبة وفتح تحقيق في كل ما حدث مع إدارة نادي الاتحاد ومحاسبة المقصر".

ورد وليد الفراج قائلًا: "من الممكن أن يخرج رئيس الاتحاد في مؤتمر صحفي ويرد على الجميع، ولكن المركب لن تغرق بسبب عدم تعاقد الاتحاد مع محمد صلاح وهذا غير معقول".

من جانبه رد الإعلامي محمد الشيخي قائلًا: "البعض يعتقد أنه طالما الاتحاد فاوض صلاح لا بد من التعاقد معه، وإذا فاوض الهلال ميسي يجب التعاقد معه، ريال مدريد سعى وراء مبابي ولكنه لم ينجح في الحصول على خدماته".

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ولم ينجح نادي الاتحاد في التعاقد مع محمد صلاح، على الرغم من العرض الضخم الذي قدمه إلى فريقه ليفربول الإنجليزي، بسبب تمسكهم باستمراره.

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