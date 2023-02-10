مرشح فوق العادة لجائزة بوشكاش .. هدف مذهل من رومارينيو ضد العدالة

سجل رومارينيو مهاجم الاتحاد هدفًا مذهلًا ضد العدالة في المباراة المقامة بين الطرفين حاليًا على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، وذلك ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.
المهاجم البرازيلي تابع تمريرة برونو هنريكي العرضية بتسديدة مباشرة خلفية مذهلة عند الدقيقة الـ17 من اللقاء.
الهدف ليس فقط أجمل أهداف الموسم في الدوري السعودي، بل هو أحد أجمل أهداف البطولة في تاريخها وهو مرشح فوق العادة لجائزة بوشكاش 2023 المقدمة من فيفا لأجمل هدف في العام.
شاهد الهدف المذهل أدناه ..A Twitter List by Tamer_Abu_sido A Twitter List by Tamer_Abu_sido
يُشار إلى أن رومارينيو هو الهداف التاريخي للاعبين الأجانب مع الاتحاد، حيث سجل بقميصه 74 هدفًا منهم 62 في الدوري السعودي.
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