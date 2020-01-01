مرشح جديد لتدريب برشلونة بعد فالفيردي

القائمة تطول والإدارة لم تتخذ أي قرار رسمي حتى الآن

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أحدث لالوجوه المرشحة لقيادة برشلونة بعد إقالة المدرب الباسكي الحالي إرنستو فالفيردي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري قد عرض خدماته على مجلس إدارة النادي الكاتالوني لخلافة فالفيردي في المرحلة القادمة.

ولفت المصدر إلى أن مدرب يوفنتوس السابق، أبلغ أحد الأشخاص الذين يثق بهم، برغبته في الذهاب إلى "كامب نو"، إذا قرر الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو ومجلس المعاون التخلص من فالفيردي في الوقت الراهن.

وابتعد صاحب الـ52 عامًا عن الحقل التدريبي منذ انفصاله عن ناديه السابق يوفنتوس مع انتهاء الموسم الماضي.

وكانت أغلب التوقعات ترجح سيناريو ذذهابه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى أن بعض التقارير كانت تؤكد أنه يتعلم اللغة الإنجليزية تمهيدًا لذهابه إلى تشيلسي أو أحد أندية البريميرليج التي تبحث عن مشروع طويل الأجل.

واكتسب أليجري خبرة كبيرة من تجاربه السابقة في جنة كرة القدم، والتي بدأها مع ساسولو موسم 2007-2008 ثم كالياري في الفترة بين 2008 و2010، قبل أن يشق طريقه مع الكبار بتجربة مع ميلان بين عامي 2010 و2014 والأخيرة مع يوفنتوس منذ 2014 وحتى منتصف 2019.

ولا يعتبر المدرب الإيطالي الاسم الوحيد المرشح لخلافة فالفيردي، إذ تضم القائمة أسماء أخرى من نوعية ماوريسيو بوتشيتينو، كيكي ستين ومدرب فريق الرديف جارسيا بيمينتا.