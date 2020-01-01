مرشح انتخابات برشلونة 2021 يعد بإبقاء ميسي في "كامب نو"

هل ينهي فيكتور فونت أزمة ميسي مع برشلونة؟

وعد فيكتور فونت، المرشح المحتمل لانتخابات برشلونة في صيف 2021، جماهير النادي الكتالوني بالمحافظة على ليونيل ميسي، هداف البلوجرانا التاريخي، ومنعه من المغادرة مع انتهاء عقده.

التقارير الصحفية أكدت أنّ ميسي أوقف المفاوضات بشأن تجديد عقده مع الإدارة ويفكر في الرحيل مع انتهاء موسم 2020-2021.

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وكان البولجا قد وصل إلى الهدف رقم 700 في مسيرته مع برشلونة ومنتخب الأرجنتين لينضم إلى قائمة قصيرة من أساطير اللعبة.

وقال فونت في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا يمكن المساس بميسي، إنّه بالطبع على رأس المشروع الذي أحمله لإعادة بناء الفريق، وأرغب في بقائه معنا لأطول فترة ممكنة وعدم التفريط فيه".

وتابع: "إنّه لاعب للفريق وأسطورة حية، والأساطير لا تختفي، أنا واثق أيضًا من أنّ ليو لا يرغب في اللعب سوى لبرشلونة طالما لديه القدرة على العطاء، ولن يقرر بسهولة مغادرة النادي".

واختتم: "هدفي أن يستمر ميسي معنا حتى اعتزاله كرة القدم، وحتى بعد انتهاء مسيرته سوف يبقى داخل النادي وسوف يكون له دورًا في المستقبل معنا لأنّه أكثر من مجرد لاعب".

جدير بالذكر أنّ برشلونة يعاني من أزمات متلاحقة في الدوري الإسباني بسبب الخلافات الإدارية مع اللاعبين بجانب مشاكل بين الجهاز الفني وغرفة الملابس.

ونتيجة لذلك، أخفق برشلونة في الحفاظ على صدارة الليجا بعد 3 تعادلات مما منح ريال مدريد فرصة الصدارة بفارق 4 نقاط كاملة قبل 5 جولات من النهاية.