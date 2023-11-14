"مرحبًا به" .. رودريجو يرد على رسالة بويول إلى فينيسيوس جونيور!

نجم ريال مدريد قرر الرد نيابة عن فينيسيوس..

علق البرازيلي رودريجو نجم نادي ريال مدريد على رسالة كارليس بويول أسطورة برشلونة لزميله فينيسيوس جونيور، بشأن استعداد أسطورة "البلوجرانا" للتحدث مع نجم النادي الملكي عن سلوكه داخل الملعب.

رودريجو أجرى مقابلة مع محطة "cope" الإذاعية الإسبانية، تطرق خلالها للعديد من الأمور، مثل عودته إلى التسجيل، واستمرار ارتباط الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بتولي مهمة قيادة منتخب البرازيل.

وقال رودريجو عن عودته إلى التسجيل بعد فترة غياب: "في الحقيقة كنت متأثرًا من عدم التسجيل لأن الأمور لم تكن ناجحة لي لكنني عدت الآن".

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وأضاف: "لا يمكنني لوم أحد، كان ذلك خطأي، ألعب في مركز جديد وكنت أتأقلم، الآن حصلت على حرية أكبر، وأتحرك إلى الأطراف، اللعب كمهاجم صريح صعب قليلًا، لكنني سعيد بأن المدرب كان يرى أنني أستطيع فعل ذلك".

وعن علاقته مع كارلو أنشيلوتي، قال: "بالنسبة لي فإنه هامة، لقد ساعدني كثيرًا في بداية الموسم عندما لم تسر الأمور في صالحي".

وواصل متحدثًا عن مستقبل المدرب الإيطالي: "لا نعرف ما سيحدث، ليس لدينا أدنى فكرة، بالطبع نريده دائمًا معنا سواء في ريال مدريد أو البرازيل لكن لا أعرف أين سينتهي به الأمر".

وعن كلمات بويول بحق فينيسيوس، قال رودريجو في ختام حديثه: "إذا كان يريد المساعدة، مرحباً به، الحقيقة هي أنني أهدأ، في الملعب كل منا له طريقة مختلفة، البعض أقل برودًا، لكن الحكام لا يحتسبون الأخطاء أحيانًا، المنافسين يضربون فينيسيوس كثيرًا ويمكن أن يزعجه ذلك، نحن نتحدث معه دائمًا".