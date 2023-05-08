"مرحبًا بكم في باريس" .. جمهور سان جيرمان يهين ناصر الخليفي بلافتة!

جماهير باريس سان جيرمان تهاجم ناصر الخليفي ونيمار في الصورة

لا ينتهي الجدل في باريس سان جيرمان، فسواء فاز الفريق أو خسر سترفع جماهيره اللافتات وتحتج؛ آخر من كان مستهدفًا من هتافات الجماهير كان القطري ناصر الخليفي رئيس النادي.

وتحتج جماهير باريس سان جيرمان على سياسات النادي، كما تهتف ضد ليونيل ميسي نجم الفريق منذ فترة لاعتقادهم أن اللاعب لا يؤدي كل ما لديه للنادي وهي الهتافات التي تصاعدت مع سفر ميسي وعائلته في رحلة ترويجية للمملكة العربية السعودية بعد يوم من خسارتهم من لوريان في الدوري؛ وهو ما اعتذر عنه ليو في فيديو مصور وكلفه الغياب عن فوز فريقه على تروا أمس الأحد.

ورفعت جماهير باريس في إستاد دي أوب لافتات كانت نفسها التي رفعتها أمام ملعبها حديقة الأمراء كُتب فيها "ناصر؛ الرئيس الذي يفضل الورق الأخضر –الدولارات- على مشجعيه. أهلًا بكم في باريس سان جيرمان".

وكان عدد من جماهير باريس "الأولتراس" قد حُجبت تذاكرهم لمباراة تروا وباريس وأعادتهم الشرطة إلى باريس منعًا لأي عنف وهو ما نفى الجمهور إمكانية حدوثه وشددوا عليه.

وكانت جماهير باريس قد ازدادت حدة الخلاف بينها وبين إدارتها بعد تجمعهم أمام منزل نجم الفريق نيمار والهتاف ضده ومطالبته بالرحيل وهو ما دفع النادي لإصدار بيان يدين فيه ما حدث مع لاعبيه ويظهر دعمه لهم.