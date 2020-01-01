مرتضى منصور يُعلن تجديد عقد محمود علاء مع الزمالك

الرئيس أعلن مدة العقد الجديد

أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك تجديد عقد مدافع الفريق محمود علاء لمدة 3 سنوات، مشيدًا باللاعب وأدائه القتالي بالقميص الأبيض الذي ارتداه عام 2017 قادمًا من وادي دجلة.

وسيضمن الزمالك بقاء مدافعه المصري بموجب العقد الجديد حتى عام 2025، إذ ينتهي عقده الحالي مع الفريق بعد موسمين.

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وأعلن مرتضى منصور تلك التفاصيل خلال تصريحات لقناة الزمالك قال فيها "تم تجديد عقد محمود علاء مع الزمالك، سيستمر معنا لمدة 5 سنوات بدءً من الموسم القادم".

"أشكر علاء كثيرًا، هو رجل في الملعب مثله مثل بقية لاعبي الزمالك، أحمد وأمير مرتضى أنوا جميع التفاصيل معه وهدفنا الحفاظ على جميع لاعبي الزمالك المهمين".

وكان أمير مرتضى منصور قد قال في تصريحات سابقة أن تجديد عقد علاء في منتصف الموسم هو رسالة لجميع اللاعبين بأن النادي لا يبخل أبدًا على نجومه الذين يبذلون قصارى جهدهم لخدمته وإسعاد جماهيره.

مضيفًا "التجديد لعلاء رسالة للاعبين والجماهير، هذه الخطوة هدفها إيضاح قدرتنا على تجديد عقد أي لاعب وسط الموسم شرط أن يكون تركيزه لصالح الفريق فقط، وأن يكون قد قدم للفريق الكثير، مثل محمود علاء ومحمود حمدي الونش وطارق حامد".