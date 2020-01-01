بيراميدز يكشف موقفه من رحيل بكار وجابر والشناوي وضم إكرامي وحجازي

بيراميدز أحد المحاور المهمة في سوق الانتقالات الصيفي القادم

نفى عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز المصري وجود أي مفاوضات مع أيٍ من الأندية المصرية خاصة الأهلي و الزمالك حول لاعبيه، مؤكدًا تمسك الفريق بكافة نجومه للموسم القادم.

النادي الوليد في كرة القدم المصرية أعلن مساء أمس تعاقده رسميًا مع أحمد فتحي بدءً من الموسم القادم وعقب نهاية عقده مع الأهلي، وقد قيل أن الفريق الأحمر سيُحاول ضم رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز ليخلف اللاعب الملقب بالجوكر.

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كما طُرح اسم عمر جابر المطلوب بقوة في فريقه السابق الزمالك، وتم الحديث أيضًا عن أحمد الشناوي وإمكانية انضمامه للأهلي لتعويض رحيل شريف إكرامي الذي من المتوقع أن يكون أحد الأسماء الجديدة في بيراميدز.

بسيوني رد على كل تلك الأخبار بقوله لقناة صدى البلد "التعاقد مع أحمد فتحي لا يُعني التقليل من أحد لاعبي الفريق، بل هو إضافة لنا، وأفضل فترات لعبه كانت في وسط الملعب، لذا انضمامه لا يعني رحيل أي لاعب آخر".

أضاف "لم نتلق أي عرض رسمي من الأهلي أو الزمالك أو غيرهما لضم رجب بكار، واللاعب جدد عقده مع بيراميدز منذ ثلاثة أشهر فقط وهو سعيد جدًا معنا وارتدى قميص المنتخب المصري من خلالنا".

بسيوني أكد على قوة علاقة بيراميدز بالنادي الأهلي وقد وصفها بأنها أكثر من ممتازة، مشددًا كذلك على صداقته الكبيرة مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأحمر، ومشيرًا إلى أن العلاقة بين الناديين قائمة على المصالح المتبادلة، والدليل صفقة انتقال محمد مجدي أفشة للأحمر.

وعن الشناوي، قال مدير التعاقدات "أحمد الشناوي هو حارس مصر الأول، واجه إصابات وسوء حظ كبير هذا الموسم لكنه رغم هذا يبقى صاحب الاسم والموهبة الكبيرة، لم يصلنا أي عرض له ولن نتخلى عنه".

تابع عن لاعب آخر "عمر جابر هو القائد الثاني في بيراميدز، ونحن لا نضيف قيمة للنادي مثل أحمد فتحي لنتخلى عن قيمة أخرى هو عمر جابر، تعاقدنا مع فتحي هو رسالة تُ‘بر عن نوايانا القادمة، إذ نسعى لتكوين فريق قوي ومنافس. لم يحدث أي مفاوضات سابقة ولا يوجد حاليًا مع الزمالك حول عمر جابر".

"شريف إكرامي قيمة كبيرة وإضافة لأي نادٍ ينضم له، لقد فتح الباب لجميع الأندية لمحاولة ضمه وهو عامل جذب كبير جدًا، ونحن أحد الأندية الراغبة في ضمه، دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث".

وأخيرًا أكد بسيوني أن بيراميدز لا يُفكر في ضم أحمد حجازي حاليًا، لأنهم ينتظرون أولًا موقفه في السوق ورغبته حول مستقبله وإن كان البقاء في إنجلترا أو العودة إلى مصر، لكن مشيرًا في نفس الوقت لأنهم لن يُفرطوا في تلك الفرصة إن أتيحت بالطبع نظرًا لقيمة المدافع المصري الكبيرة.