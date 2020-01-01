مرتضى: الأهلي "يقلدنا" وقضية نادي القرن لن تُغلق

رئيس الزمالك يتحدث عن واقعة فرجاني ساسي.

تحدث مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن موقف ناديه من ملف نادي القرن الإفريقي، والعقوبة المنتظرة على التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، وعن قيام النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب، بفعل كل ما يفعله هو والقلعة البيضاء.

مرتضى قال خلال المؤتمر الذي عقده مساء اليوم الأحد: "الزمالك أصبح الفريق الرائد في كل شيء، ومحمود الخطيب يقوم بتقليدي في كل شيء، أقوم بالاجتماع مع اللاعبين والمدرب، يقوم بذلك، وعندما ارتدي "جينز" يفعل ذلك أيضًا".

رئيس الزمالك تحدث عن ملف نادي القرن: "تم تكليف معتز الشامي بمراجعة ملف نادي القرن مع عدد كبير من الخبراء في هذا الشأن، قبل أن نتخذ الإجراءات الرسمية، لأنني شعرت بأن القضية ستفشل عندما قرأت ما قاله محمد بيومي".

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وتابع: "سنقوم خلال 3 أيام قادمة، بإرسال الملف بإذن الله، وأوجه سؤالًا للجميع، هل رقم 7 أكبر من 9؟".

ووجه مرتضى رسالة إلى عصام عبد المنعم، رئيس اتحاد الكرة السابق، حيث قال له: "لا تتحدث عن الزمالك مجددًا، تقول يجب ترحيل فرجاني ساسي؟ أنت قمت بفضائح خلال رئاستك لاتحاد الكرة".

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وواصل: "أنا ضد ما فعله فرجاني ساسي، وقمنا بتوقيع غرامة عليه بالفعل، لأن هذا السلوك غير مقبول في الزمالك، ولكنه لا يقارن بمن خلع قميص الحكم، أو واقعة محمد الشناوي مع محمد الحنفي، نعرف أن ساسي أخطأ واعتذرنا للحكم، وننتظر قرار لجنة اتحاد الكرة".

واختتم مرتضى منصور تصريحاته قائلًا: "لن أترك نادي الزمالك، إلا إذا أرادت الجمعية العمومية ذلك، أنا متواجد ومستمر في منصبي، وهذه المؤامرات لن توقفني عن استكمال مسيرة النجاح مع القلعة البيضاء، وتحقيق أحلام الأعضاء والجماهير".