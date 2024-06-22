مرتديًا قناع اليورو .. كيليان مبابي يبهر ديشان قبل ختام مجموعات اليورو بتلك الطريقة!

مبابي يؤكد جاهزيته لمباراة بولندا.. والقرار بيد ديشان!

أجرى المدير الفني لمنتخب فرنسا، ديدييه ديشان، مباراة تجريبية للاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء هولندا، خلال الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وشهدت المباراة، عودة قائد منتخب فرنسا، كيليان مبابي، للمشاركة في لقاء مدته 60 دقيقة، خلف الأبواب المغلقة، بعد غيابه عن مباراة هولندا، وبقائه على مقاعد البدلاء، إثر تعرضه لكسر في الأنف، أثناء المشاركة في مباراة الجولة الأولى أمام النمسا، والتي انتهت بفوز الديوك بهدف دون مقابل.

وأفادت شبكة ESPN بأن مبابي، صاحب الـ25 عامًا، شارك في مباراة تجريبية، عبارة عن شوطين، مدة كل منهما 30 دقيقة في فرق مختلطة مع لاعبي بادربورن تحت 21 عامًا، فيما تألق اللاعب مرتديًا القناع الواقي، أثناء اللعب كجناح أيسر بجانب أوليفييه جيرو، حيث سجل هدفين وصنع تمريرتين حاسمتين في فوز فريقه.

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وقبل المباراة، تم إبلاغ لاعبي بادربورن الشباب، بألا يكونوا عدوانيين للغاية في الالتحامات والمنافسة على الكرة، فيما شارك مبابي مرتديًا القناع الأسود الذي ألزمه به الاتحاد الأوروبي (يويفا) حال المشاركة في المباريات المقبلة في كأس الأمم الأوروبية.

وكانت مشاركة مبابي في المباراة التجريبية جزءًا من عملية العودة، والهدف منها تعود اللاعب على القناع؛ حيث بدا اللاعب منزعجًا قليلًا في البداية، ولكنه تكيف بسرعة، كما كان اللقاء جيدًا بالنسبة لاستعادة لياقته، كونه لم يتدرب كثيرًا منذ يوم الإثنين، علمًا بأن مبابي كان يعلم قبل انطلاق مباراة هولندا، الجمعة، بأنه لن يشارك في اللقاء، بقطع النظر عن سيناريو المواجهة.

ومن المنتظر أن يخوض منتخب فرنسا دورتين تدريبيتين قبل يوم الثلاثاء، عبارة عن مباراة خفيفة الأحد، وأكثر تنافسية يوم الإثنين على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ويرجح أن ينتظر المدير الفني ديشان حتى اللحظة الأخيرة، قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن مدى إمكانية مشاركة مبابي أمام بولندا في دورتموند، خلال لقاء الجولة الثالثة والختامية لدور المجموعات.