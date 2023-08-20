مرتدياً قميصاً خاصاً .. جوارديولا يكشف السبب "الغريب" لعدم إجراء تبديلات ضد نيوكاسل!

السر وراء عدم إجراء جوارديولا لتبديلات أمام نيوكاسل يونايتد!

أشاد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بصديقه ومدرب بريشيا السابق كارلو ماتزوني مرتديًا قميصًا يحمل صورته خلال المقابلة التي أجريت بعد مباراة الأزرق ونيوكاسل يونايتد.

ماتزوني توفى صباح أمس السبت عن عمر يناهز 86 عامًا، حيث ظهرت الأخبار في الساعات التي سبقت فوز مانشستر سيتي أمام نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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الوقت كان لا يزال كافيًا بالنسبة لجوارديولا من أجل الحصول على تيشيرت رُسم عليه ماتزوني بصورة اللحظة التي ركض فيها من جانب الملعب إلى الجانب الآخر ليصرخ على جماهير أتلانتا، حيث كانوا يهينونه لمدة 90 دقيقة، ليتم إيقاف الإيطالي لمدة خمس مباريات.

وقام ماتزوني بهذه اللقطة بعد أن سجل روبرتو باجيو هدف تعادل بريشيا في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 3/3.

جوارديولا عمل مع مازوني في بريشيا وبقيا أصدقاء لعقود، حيث أن المدرب الإيطالي دعى بيب لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2009.

وفي إطار آخر، عندما سئل جوارديولا عن عدم إجراء تبديلات أمام نيوكاسل رد قائلًا: "إجراء تبديلات أقل، معناه وقت إضافي أقل".