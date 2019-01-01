مرتجي: كنت أتمنى وجود لاسارتي منذ بداية الموسم واشتقنا لكأس العالم للأندية

عضو مجلس إدارة الأهلي يشيد بالجهاز الفني لفريقه بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أبدى خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إعجابه بالملعب الوطني في دار السلام العاصمة التنزانية، والذي يستضيف مباراة المارد الأحمر أمام سيمبا في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفاً على نظيره سيمبا، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

وقال مرتجي في تصريحات تلفزيونية: "ملعب المباراة رائع، أرضيته جميلة جدًا، أقولها وبكل أسف أنه أفضل من ملاعب كثيرة في مصر".

وواصل: "الملعب يذكرني باستاد القاهرة، الذي اشتقنا للعب عليه مرة أخرى، أتمنى أن تكون كأس الأمم الأفريقية فرصة لعودة لعب المباريات بشكل طبيعي على هذا الملعب".

سيمبا 🆚 الأهلي



🏆 دوري أبطال أفريقيا

⏰ 15:00 بتوقيت القاهرة

🏟 الملعب الوطني

📺- beIN SPORTS HD 2 pic.twitter.com/g6mbLgO6FH — جول مصر (@goaleg) February 12, 2019

وأشاد عضو مجلس إدارة الأهلي، بالجهاز الفني الحالي للفريق بقيادة مارتن لاسارتي، حيث قال: "كنت أرجو أن يكون متواجداً مع الأهلي منذ بداية الموسم".

وأتم تصريحاته قائلاً: "هدفنا الفوز بدوري أبطال أفريقيا من أجل العودة للعب في كأس العالم للأندية، افتقدنا المشاركة في هذه البطولة".

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الجدير بالذكر أن الأهلي يتصدر مجموعته برصيد سبعة نقاط، بعد فوزين علي كل من فيتا كلوب وسيمبا، وتعادل وحيد خارج الأرض أمام شبيبة الساورة الجزائري.