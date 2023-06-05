"مرة أنا وزلاتان" .. ميدو يُقدم رسالة تهنئة إلى إبراهيموفيتش بعد اعتزاله!

ميدو يقدم رسالة خاصة إلى إبراهيموفيتش

حرص أحمد حسام ميدو نجم أياكس والزمالك السابق على تقديم رسالة خاصة إلى زلاتان إبراهيموفيتش بعد قراره بالاعتزال نهائيًا بعمر ال41.

السويدي الدولي أعلن اعتزاله كرة القدم بقميص ميلان بعد مسيرة حافلة بالإنجازات الرائعة رفقة كبار الأندية بداية من أياكس ويوفنتوس وإنتر مرورًا ببرشلونة وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

وسبق أن تزامل ميدو مع إبراهيموفيتش عندما لعبا سويًا لفريق أياكس الهولندي موسم 2001/2002.

وغرد ميدو عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "تهانينا لإبراهيموفيتش على إنهاء مسيرته الرائعة، لقد قدمت فخرًا لبلدك وعائلتك، ولكن بشكل أساسي لنفسك، حظًا سعيدًا في الفصل التالي من حياتك، ستحقق نجاحًا كبيرًا في أي شيء تقرر القيام به".

وأتم: "كان من الشرف لي أن ألعب إلى جانبك، لقد تعلمت الكثير منك في الملعب وخارجه الله يباركك ويبارك عائلتك".