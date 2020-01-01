مرة أخرى.. ديمبيلي يخرق قواعد كومان في برشلونة وعقوبة قد تطاله!

أزمة لا تنتهي..

رصدت الكاميرات أزمة جديدة لعثمان ديمبيلي مع برشلونة من شأنها أن تتسبب في عقوبة ضخمة من قبل مدربه رونالد كومان، وذلك في مران اليوم الإثنين.

وكان ديمبيلي قد شارك كبديل في مباراة فياريال مساء الأحد، في مباراة تألق فيها النادي الكتالوني في أول مباراة رسمية لكومان، وسحق ضيوفه برباعية نظيفة.

كاميرات "la Ciutat Esportiva" ذهبت إلى مران برشلونة لرصد فرحة اللاعبين ومتابعة النجم الأول أنسو فاتي، ولكن المفاجأة كانت في ديمبيلي.

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مرة أخرى، تأخر الدولي الفرنسي عن مران البرسا، ليصل الساعة العاشرة والربع، في الوقت الذي ينبغي فيه أن يصل الجميع في موعد أقصاه العاشرة.

كومان منذ وصوله إلى تدريب البرسا ووضع نظامًا انضباطيًا صارمًا للغاية يجعل اللاعبين يصلون إلى المران قبله بساعة، الأمر الذي طبقه أيضًا لويس إنريكي خلال ولايته.

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هذه ليست المرة الأولى التي يتأخر فيها ديمبيلي، فسبق وأن ظهر متأخرًا أيضًا يوم 11 سبتمبر بمدة قريبة، لكن لحظه لم يكن الوحيد، فكان نيلسون سيميدو حينها أكثر تأخرًا ووصل بعد 19 دقيقة من الموعد النهائي، وكذلك أرتورو فيدال.

في نهاية المطاف، يتوقع أن يتخذ كومان عقوبة صارمة على ديمبيلي، فمنذ الوهلة الأولى كان المدرب الهولندي واضحًا بأن احترام قراراته والمواعيد أمر لا جدال فيه.

يذكر أن مباراة فياريال كانت الأولى الرسمية لديمبيلي منذ شهور، حيث غاب منذ نوفمبر 2019 بسبب الإصابة قبل خضوعه لعملية جراحية في شهر فبراير الماضي جعلته يخرج من القائمة المحلية للبلوجرانا.