مراوغات وفرص واعتراض .. ميسي دون بصمات حقيقية أمام تشيلي في كوبا أمريكا 2024

ماذا قدم ميسي بمباراة الأرجنتين وتشيلي في كوبا أمريكا؟

حققت الأرجنتين انتصارًا صعبًا ومتأخرًا على تشيلي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في كوبا أمريكا 2024، وجاء الفوز بهدف البديل لاوتارو مارتينيز عند الدقيقة الـ88.

زملاء ليونيل ميسي ضمنوا بهذا الفوز تأهلهم لدور الـ8 من البطولة المقامة على الملاعب الأمريكية، وذلك قبل المواجهة الأخيرة في دور المجموعات أمام بيرو.

ماذا قدم ميسي أمام تشيلي؟

لم يستطع نجم إنتر ميامي الوصول لهدفه الأول بعد في كومبا أمريكا 2024، وقد حرمه القائم الأيمن من ذلك الهدف أمام تشيلي بتصديه لتسديدته الأرضية المتقنة في الشوط الأول، لكنه رغم ذلك ورغم أنه لم يترك أي بصمة حقيقية في المباراة، هدف أو تمريرة حاسمة، إلا أنه أمتع الجمهور الحاضر بعدد من المراوغات الجميلة والتمريرات الساحرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وصلت تمريرات ميسي في المباراة إلى 34 فقط لم يُخطى سوى في اثنتين منها وجاءت الـ32 الأخرى سليمة بنسبة نجاح تخطت قليلًا الـ94%، فيما مرر اللاعب 18 تمريرات في الثلث الهجومي الأخير من الملعب بنسبة نجاح وصلت إلى 89%.

لمس ميسي الكرة داخل منطقة جزاء تشيلي مرة واحدة فقط، وقد وقع في مصيدة التسلل مرة واحدة كذلك، ولم يُسدد سوى كرة واحدة التي ارتطمت بالقائم وغادرت لخارج الملعب.

حاول اللاعب صاحب الـ37 عامًا الانطلاق بالكرة 11 مرة نجح في 7 منها، ودخل في 21 مواجهة فردية مع منافسيه نجح في حسم 10 منها لصالحه.

الرقم الأهم لميسي في اللقاء كان صناعته لـ5 فرص محققة للتسجيل لكن زملاءه لم يستفيدوا من أي منها وضاعت جميعًا وسط دهشة صاحب الـ8 كرات ذهبية.

ميسي واجه المنتخب التشيلي عديد المرات في بطولة كوبا أمريكا لكنه لم يستطع إحراز سوى هدف واحد في مرماه، كان من ركلة ثابتة نسخة البرازيل 2021.

بجانب تلك الأرقام، تداول المشجعون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لاعتراض ميسي على الحكم ومطالبته بمنح بطاقة صفراء لمدافع تشيلي "جابرييل سوازو" بعد تدخله العنيف ضده، لكن الحكم لم ينتبه له أبدًا، وقد تحدث معه مجددًا بعد نهاية الشوط الأول ولكن أيضًا دون جدوى.