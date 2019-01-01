مراوغات غير مفيدة لميسي وأرقام ما قبل مواجهة تشيلي

ساعات تفصلنا عن مواجهة جديدة بين تشيلي والأرجنتين في لقاء تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع في كوبا أمريكا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تنطلق بعد ساعات مواجهة تحديد صاحبي المركز الثالث والرابع في بطولة كوبا أمريكا بين كل من تشيلي حامل اللقب في آخر نسختين والأرجنتين وصيفتها فيهما.

المواجهة ستكون بطابع خاص، فالمنافسة التي جرت خلال السنوات الماضية من أجل حصد اللقب ستكون هذه المرة من أجل ميدالية شرفية في البطولة التي تقام بالبرازيل.

إليكم أبرز الأرقام التي تخص المباراة:

فاز منتخب الأرجنتين 59 مرة في 88 لقاء له أمام تشيلي في جميع المنافسات.

ميسي يعود إلى المنزل بعد مباراة الأرجنتين والبرازيل

ماتيو: pic.twitter.com/TZyD3c9xo9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ يوليو ٢٠١٩

باستثناء نتائج ركلات الترجيح، تجنب منتخب الأرجنتين الخسارة أمام تشيلي في كوبا أمريكا.

لم يخسر منتخب الأرجنتين في آخر 7 مباريات لعبها أمام منتخب تشيلي في جميع المنافسات.

سجل منتخب تشيلي هدفاً واحداً فقط في آخر 9 مباريات لعبها أمام الأرجنتين في كوبا أمريكا: في خسارته 2-1 في مرحلة مجموعات 2016.

فشل منتخب تشيلي في التسجيل في كل من آخر 3 مباريات لعبها في كوبا أمريكا، أسوأ سلسلة له ضمن دورة واحدة منذ 1922.

خسر منتخب الأرجنتين مرة واحدة فقط في مباراة تحديد المركز الثالث في كوبا أميريكا: 2-1 أمام كولومبيا في 1987.

خسر منتخب تشيلي في المرة السابقة الوحيدة التي خاض فيها مباراة تحديد المركز الثالث في كوبا أميريكا: 2-1 أمام المكسيك في 1999.

نفذ منتخب تشيلي 19 محاولة تسديد في خسارته 3-0 أمام البيرو في نصف النهائي، أكبر عدد لمنتخب خاسر في مباراة في كوبا أمريكا 2019.

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صنع التشيلي شارلز دياز أكبر عدد من الفرص في كوبا أمريكا 2019 (17)، أكثر بأربع فرص على الأقل من أي لاعب آخر.

نفذ نجم الأرجنتين ليونيل ميسي أكبر عدد من المراوغات الناجحة في كوبا أمريكا 2019 (20)، كذلك فعل في الدورات الثلاث السابقة في المنافسة (32 في 2011، 43 في 2015، 18 في 2016).