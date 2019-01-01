مراهق آرسنال يعد إيمري بمواصلة القتال على حلم الطفولة

الشاب الإنجليزي يُمني النفس ببقاء الوضع كما هو عليه حتى بعد بعودة لاكازيت

أصر لاعب آرسنال اليافع بوكايو ساكا، على أنه سيواصل العمل الجاد والقتال في التدريبات، ليحافظ على فرصة العمر التي تحصل عليها مؤخرًا من قبل المدرب الإسباني أوناي إيمري.

وأعرب اللاعب الشاب عن أمله أن يبقى ضمن خيارات مدرب باريس سان جيرمان السابق، مع عودة المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، التي ساعدت صاحب الـ18 عامًا في الحصول على فرصته في الأسابيع الستة الماضية.

وقال ساكا "من الجيد دائمًا أن يتسلح الفريق بأفضل لاعبيه، وبالنسبة لنا، فكلنا ننافس بعضنا البعض لنظهر بشكل أفضل، وعندما يتعرض لاعب لإصابة، على الفور يحصل آخر على الفرصة، وحقًا أريد عودة الجميع لنبذل جميعًا قصارى جهدنا من أجل الفريق".

وأضاف "إن المدرب يعرف ما يمكنني القيام به وما الذي يمكن للاعبين آخرين فعله، والمباريات المختلفة تحتاج أيضًا لاعبين، وأعتقد أننا أظهرت للمدرب أنه على صواب لأنه يثق بي، ومهما كانت صعوبة المباراة التي سيشركني بها، فسوف أقدم أفضل ما لدي".

🇵🇱 الـ بوووووووم بوووووووم بوووووووم يظهر في سماء سان سيرو 💥💥💥 pic.twitter.com/tIEQRldA7f — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 20, 2019

وختم حديثه في هذا السياق "هذا –اللعب للفريق الأول- كان حلمًا بالنسبة لي، وأعمل منذ طفولتي من أجل تلك اللحظة، لقد تدرجت من الأكاديمية حتى الفريق الأول الذي أريد مساعدته بكل طاقتي لأرد الدين للمدرب لدعمه الهائل لي".