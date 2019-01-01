مران الأهلي يشهد عودة الدوليين من معسكر منتخب مصر الأول

الأهلي يستعد لمواجهة النجم الساحلي إفريقيًا والجونة محليًا

عاد اللاعبون الدوليين إلى مران الأهلي المصري عقب انتهاء فترة استدعائهم لمنتخب مصر الأول، الذي أقيم اليوم في مقر النادي بملعب مختار التتش.

الأهلي يستعد لمواجهة الجونة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ومن بعدها لقاء النجم الساحلي التونسي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي للحفاظ على مستواه الفني خلال الفترة المقبلة حيث أنهى المباريات قبل التوقف الدولي بطريقة أكثر من رائعة والفوز وتحقيق العلامة الكاملة في الدوري حتى الأن.

وتواجد في مران الأهلي اليوم من اللاعبين الدوليين كلًا من عمرو السولية وأيمن أشرف ورامي ربيعة ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد فتحي ومحمد الشناوي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات.

ويعاني الأهلي في الوقت الحالي من كثرة الإصابات بعد تعرض حمدي فتحي لإصابة بقطع في غضروف الركبة وأيضًا تجدد إصابة محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي وإصابة أليو ديانج في العضلة الضامة وإصابة أجايي مؤخرًا.

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ويسعى الأهلي للاستعداد جيدًا خلال الفترة المقبلة للمنافسة على لقب الدوري بكل قوة وأيضًا لقب دوري أبطال إفريقيا الغائب منذ فترة طويلة.

وحقق الأهلي فوزًا وديًا على المصرية للاتصالات أمس الثلاثاء، حيث أحرز هدف اللقاء الوحيد المغربي وليد أزارو الذي يشهد مستواه تراجع خلال الفترة الأخيرة.