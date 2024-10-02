"خبر سار لعشاق المزاح" .. مذيعة ستوديو دوري أبطال أوروبا تستخدم تييري هنري لإحراج ثنائي منتخب إنجلترا المعتزل!

مقدمة مثيرة للضحك من كايت عبده

كعادتها ابتكرت المذيعة الإنجليزية كايت عبده، طريقة طريفة لافتتاح الاستوديو التحليلي لمباريات دوري أبطال أوروبا، لكنها تسببت في حرج بالغ للضيوف.

وبدأت مقدمة الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم الأربعاء من دوري أبطال أوروبا على قناة "CBS Sports"، حديثها بتقديم الضيوف، وهم النجم الفرنسي تييري هنري والنجمين الإنجليزيين ميكا ريتشاردز لاعب مانشستر سيتي السابق، وجيمي كاراجر لاعب ليفربول السابق.

وبدت كايت جادة للغاية عندما تحدثت عن نفسها كأحد أهم المذيعات في مجال الإعلام الرياضي، مشيرة إلى أنها قدمت الكثير من الأحداث الرياضية الكبيرة مثل حفل الكرة الذهبية "بالون دور".

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ومن ثم توجهت كايت لتقديم الفرنسي تييري هنري، باعتباره أحد نجوم منتخب فرنسا وأحد الأسماء التاريخية في آرسنال وبرشلونة وأحد النجوم الفائزين بكأس العالم مع بلادهم، كما تطرقت إلى كونه مدرب منتخب فرنسا تحت 23 عامًا الفائز بالميدالية الفضية في أولمبياد "باريس 2024".

وبعد انتظار كثير، فوجئ الثنائي الإنجليزي ميكا وكاراجر، بأن كايت عبده تقدمهما بعبارة "أما إذا كنتم من عشاق المزاح والنكات فلدينا خبر سار لكم.. لدينا أيضًا في الاستوديو ميكا وكاراجر".

وتسببت هذه المقدمة في ضحك جميع من في الاستوديو بما فيهم ميكا ريتشاردز وجيمي كاراجر.