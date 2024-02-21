"مذهول بشغف السعوديين" .. باولو ديبالا يحسم مستقبله رسميًا بعد ارتباط اسمه بالهلال

باولو ديبالا يتحدث عن الدوري السعودي للمحترفين..

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على مدار عام كامل.. ارتبط اسم الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، بـ"الانتقال" إلى دوري روشن السعودي؛ وتحديدًا الهلال.

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ديبالا البالغ من العمر 30 سنة، انضم إلى روما في صيف 2022، قادمًا من العملاق الإيطالي يوفنتوس؛ وفي عقد لمدة 3 مواسم، حتى 30 يونيو 2025.

وفي هذا السياق.. اعترف ديبالا في تصريحات نقلها الإعلامي الرياضي ألفريدو بيدولا، عبر موقعه الرسمي، مساء اليوم الأربعاء، بأنه "مذهول" بالتطور الكبير التي تشهده كرة القدم في السعودية.

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وأشار النجم الأرجنتيني، إلى أنه تواجد مع فريقه السابق يوفنتوس، في المملكة العربية السعودية عام 2019، لخوض بطولة كأس السوبر الإيطالي التي أقيمت هُناك؛ حيث وجد شغفًا هائلًا من الجماهير بـ"كرة القدم".

وأضاف: "لقد كان نمو الدوري السعودي (مذهلًا)، خلال العامين الماضيين؛ سواء من حيث اللاعبين والأندية.. لقد شاهدت العديد من المباريات على شاشة التلفزيون، وأعجبت بمستوى اللعب وشغف الجماهير، حيث كانت الملاعب ممتلئة دائمًا".

وبالرغم من ذلك.. نفى باولو ديبالا، تفكيره حاليًا في الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، الذي وصفه بواحد من أهم المسابقات في العالم، معلنًا أن مستقبله سيكون في روما.

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