مذبحة ناصر الخليفي .. باريس سان جيرمان يطالب هدف الهلال وأربعة آخرين بمغادرة النادي

باريس سان جيرمان يحاول إغراء تغييرات شاملة في الفريق خلال الموسم الجديد..

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يعيش نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على صفيح ساخن، ويبدو أن إدارة النادي قررت إجراء تغييرات جذرية في قائمة الفريق خلال موسم 2023-2024.

محطة "RMC" الإذاعية الفرنسية كشفت عن محادثات أجراها لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان ولويس كامبوس المدير الرياضي مع خمسة لاعبين طالبوهم خلالها بالعثور على أندية جديدة.

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أبرز هؤلاء اللاعبين هو البرازيلي نيمار، حيث أكدت إدارة باريس خلال المحادثات على أنه أصبح زائدًا عن متطلبات النادي، وسط تقارير تفيد برغبته في العودة إلى برشلونة الإسباني، ودخول تشيلسي الإنجليزي على خط التعاقد معه أيضًا.

وبالإضافة إلى نيمار، فإن الإيطالي ماركو فيراتي كان من بين الخماسي، حيث ارتبط لاعب الوسط مؤخرًا بالانتقال إلى الهلال السعودي، ومع ذلك لا يوجد نادٍ حتى الآن قادر على دفع ما يطلبه باريس سان جيرمان للتخلي عن لاعبه، حيث يريد النادي الباريسي 80 مليون يورو لبيعه.

وبالإضافة إلى الثنائي الذي كان يمثل أهمية خاصة في باريس سان جيرمان خلال السنوات القليلة الماضية، جاءت أسماء المهاجم هوجو إيكيتيكي، والظهير خوان بيرنات، ولاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيس لتكمل الخماسي الذي يحاول النادي الباريسي التخلص منه.

وحسب التقرير، فإن الخماسي الذي اجتمع مع كامبوس وإنريكي صباح الأربعاء تم استبعاده من جلسة التصوير الخاصة بالدوري الفرنسي، وهو مؤشر قوي على أن بطل "ليج 1" استبعدهم بشكل نهائي من خططه.

وإلى جانب ذلك، فإن نيمار وفيراتي بشكل خاص لم يتدربا مع المجموعة بصورة طبيعية، وبدلًا من ذلك قاما ببعض التدريبات الخفيفة في صالة الألعاب الرياضية.

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