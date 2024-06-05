مدينة ساحرة تحلم بالمونديال .. هالاند يضع أمواله مع نجم مانشستر يونايتد في نادٍ إسباني!

الفريق الواعد تأهل إلى دوري الدرجة الأولى سريعًا

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة إرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي في الاستثمار بأحد الأندية الرياضية في إسبانيا.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية، أن اللاعب النرويجي ووالده يفكران في السير على خطى البرازيلي كاسيميرو، لاعب مانشستر يونايتد، وأن يصبحا أحد المساهمين في نادي كوستا ديل سول بمدينة ماربيا الإسبانية.

وتأهل فريق كوستا دي سول الأحد الماضي إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني، بعد فوزه على لوجرونيس في لاس جاوناس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن عائلة هالاند مغرمة بمدينة ماربيا، التي يعيشون فيها حاليًا، وتفكر في الاستثمار بالفريق الذي ينمو ونجاحاته الرياضية، حيث ترقى من دوري الدرجة الثالثة إلى الأولى في موسمين فقط، بخلاف النقلة النوعية التي ينتظرها مع بناء ملعب جديد يتسع لـ10 آلاف متفرج.

وتستهدف مدينة ماربيا أن تكون إحدى المدن المستضيفة لمباريات في منافات كأس العالم 2030، والتي تنظمها إسبانيا بالاشتراك مع البرتغال والمغرب.

وأوضحت "آس" أنه بدخول هالاند بنسبة ملكية في النادي ومع وجود كاسيميرو، سيجعل ذلك النادي في مكانة مختلفة، حيث سيجمع في إدارته بين قطبي مدينة مانشستر والغريمين السيتي واليونايتد.