مدير يوفنتوس الرياضي: ساري؟ لدينا غريزة العودة للوطن

لا حديث عن الصفقات قبل إعلان اسم المدرب الجديد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

رفض فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس الحديث عن صفقات الفريق المرتقبة والمتوقعة قبل الإعلان عن اسم المدرب الجديد.

وقال باراتيتشي:"فيديريكو كييزا (نجم فيورنتنينا)؟ لدينا فريقاً تنافسياً، وفيما يهم السوق نحن ننتظر تسمية المدرب الجديد، سنتبع الإجراءات اللازمة بعد الإعلان".

وأضاف:"(بول) بوجبا؟ الأمر نفسه، سنتحدث مع المدرب الجديد".

ويعد الإيطالي ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي أقرب المرشحين لقيادة البيانكونيري الآن، وهو ما علق عليه باراتيتشي قائلاً:"بالنسبة لنا نحن الإيطاليين، إغراء العودة للوطن دائماً ما يكون قوياً".

وتابع مبتسماً:"كما يقول كل الإيطاليين، نعرف أن الحياة جيدة هنا بالطعام الجيد. هناك قائمة طويلة من المدربين أمامنا، ولدينا أفكار واضحة نعمل عليها، لا يوجد وقتاً محدداً لاتخاذ القرار".

يذكر أن بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد كان لاعباً ليوفي بين 2012 و2016، فيما يبحث اليوفي عن مدرب يخلف ماسيميليانو أليجري المتوج بـ5 ألقاب للدوري على التوالي.