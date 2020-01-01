مدير ميلان السابق: ميسي قد يغادر برشلونة وهذه وجهته القادمة

المسؤول البارز السابق في ميلان يثير الجدل حول مستقبل البرغوث

تصدر المسؤول البارز السابق في ميلان افرييدو برايدا، عناوين الصحف والمواقع الرياضية الإيطالية على مدار الساعات القليلة الماضية، بتصريحاته المثيرة للجدل عن مستقبل برغوث برشلونة ليونيل ميسي.

ويعرف المدير التنفيذي والرياضي سابقًا في "سان سيرو"، أن هداف الليجا في كل العصور، لديه بندًا في عقده مع جوزيف ماريا بارتوميو، يعطيه الحق في تقرير مصيره، طالما تجاوز عامه الـ32.

وفي الوقت الذي بدأت تتضاعف فيه الشائعات حول مستقبل ميسي في المرحلة القادمة، قال برايدا لراديو "أنشيو" الإيطالي "أنا شخصيًا لا أعتقد أن ميسي سيغادر برشلونة".

المزيد من الفرق

وأضاف "من الواضح أنه في حالة جيدة جدًا مع النادي، لكن على الرغم من ذلك، من الصعب استبعاد سيناريو رحيله في يوم من الأيام".

وعن الفريق الذي يمكنه التوقيع مع ليو، قال "بالتأكيد فرق البريميرليج، لكن في إيطاليا هنا بعض الفرق القادرة على ضمه".

وختم "ميسي بإمكانه إحداث مشكلات بالجملة في أي فريق، وبدونه سيصبح برشلونة فريق آخر. في أي مكان تتمنى رؤيته؟ ميلان!".

وأثيرت ضجة كبيرة في وسائل الإعلام الإسبانية طيلة الأسبوع الماضي، بعد توتر علاقة ميسي مع المدير الرياضي إريك أبيدال، على خلفية حرب التصريحات الكلامية بينهما، لاعتراض الأسطورة على الطريقة التي تحدث بها زميل الأمس عن اللاعبين، ما فتح المجال لعودة الشائعات حول مستقبله من جديد.