مدير دوري روشن لجوردان هندرسون: لم تتضرر السعودية برحيلك .. إنما تضررت أنت!

رحل عن السعودية من أجل إنجلترا ويورو 2024، وفي الأخير تم استبعاده من قائمة منتخب بلاده!

أكد مايكل إيمينالو؛ المدير الرياضي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، أنه حاول إقناع اللاعب الإنجليزي جوردان هندرسون بالبقاء مع الاتفاق السعودي، لكنه أصر على المغادرة نحو أياكس الهولندي.

الإنجليزي كان قد انضم للنادي السعودي في الميركاتو الصيفي الماضي قبل أن يطلب فسخ عقده في الشتاء التالي، بداعي أنه رأى أنه سيخسر مكانه في منتخب بلاده باستمراره في السعودية، وهو ما استجاب له مسؤولو الاتفاق، لكن في الأخير تم استبعاد اللاعب من قائمة إنجلترا التي ستخوض كأس أمم أوروبا "يورو 2024" في يونيو المقبل، لأسباب فنية.

حول هذا الوضع، علق إيمينالو خلال حوار مع صحيفة "The Telegraph" قائلًا: "ما فعله هندرسون لم يضر دوري روشن على الإطلاق، إنما عاد الضرر عليه هو شخصيًا، الجميع في السعودية بذل قصارى جهده لمساعدته على التكيف والبقاء، لكن أحيانًا يتجاوز الأمر حدود الاحتراف، جوردان في الأخير قدم عملًا جيدًا مع الاتفاق، وساهم بأفكاره في تغيير بعض الأشياء في النادي، كما أنه استفاد بالتعرف على بلد جديد وثقافته".

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وأضاف: "إذا سأل أحدكم هندرسون على انفراد، سيؤكد له أنه لم تكن هناك أي مشكلة دفعته للرحيل، لكن أحيانًا تحدث بعض الأشياء تجعل الأشخاص يظنون أن هناك قرار أفضل بالنسبة لحياتهم عليهم اتخاذه".

إيمينالو اختتم: "جوردان رجل رائع ومحترف للغاية، لكن ربما كانت لديه فكرة معينة عن الطريقة التي يريد أن ينهي بها مسيرته، وربما في مرحلة ما من الموسم شعر أنه لن يحصل على تلك النهاية، علينا احترام رغبته رغم عدم اتفاقي معه، لأنني معجب به حقًا وعقدت جلسة معه لإقناعه بالبقاء".

يذكر أن هندرسون في الموسم المنقضي، شارك مع النواخذة في 19 مباراة، وصنع خمسة أهداف، بينما شارك مع أياكس في 12 لقاء وصنع ثلاثة أهداف.