مدير دورتموند الرياضي يهاجم حميديتش: عليه إبقاء فمه مغلقًا!

مدير بوروسيا دورتموند الرياضي ليس راضيًا عن تعليقات نظيره في بايرن حول ماركو رويس.

شن مايكل زورك المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني هجومًا عنيفًا على حسن صالح حميديتش نظيره في بايرن ميونخ، بعد الانتقادات التي وجهها الأخير إلى ماركو رويس نجم دورتموند.

حميديتش انتقد انسحاب قائد بوروسيا دورتموند من معسكر منتخب ألمانيا خلال التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتساءل حميديتش عن سبب انسحاب رويس من معسكر ألمانيا قبل مباراة الأربعاء في تصفيات مونديال قطر ضد ايسلندا بسبب إصابة في الركبة، ثم خوض 90 دقيقة مع بوروسيا دورتموند أمام باير ليفركوزن بعد ثلاثة أيام في الدوري الألماني.

زورك لم يتراجع في رده على حميديتش، موضحًا أنه يجب على مدير بايرن ميونخ الرياضي ألا يعلق على شؤون دورتموند.

ماذا قال حميديتش عن رويس؟

صالح حميديتش أكد أن رويس لم يكن لينسحب من قائمة منتخب ألمانيا لو كان لاعبًا في صفوف بايرن ميونخ، حيث ادعى أن لاعبي ناديه يواصلون اللعب مع المنتخب الوطني حتى لو تعرضوا لإصابة.

حميديتش استخدم سيرج جنابري نجم بايرن ميونخ كمثال، حيث شارك وسجل في مباراة ايسلندا، لكنه اضطر للخروج في الشوط الأول من مباراة بايرن ضد لايبزيج يوم السبت بسبب إصابة عضلية، وقد يغيب عن مواجهة برشلونة في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن توماس مولر غاب عن المباريات الثلاثة التي خاضها منتخب ألمانيا خلال فترة التوقف الدولي بسبب الإصابة، لكنه لعب 75 دقيقة ضد لايبزيج.

وقال حميديتش: "هذا ليس شيئًا بالنسبة لي، لكنني أجد أنه من المفاجئ عندما تبتعد عن المنتخب الوطني، ثم تلعب مرة أخرى بعد أيام قليلة".

وأضاف: "لاعبونا يبقون ثم يلعبون على أي حال، إنها ليست المرة الأولى، إذا كنت مصابًا ستخرج، لكن بخلاف ذلك ستبقى".

وتابع: "سيرج جنابري بقي وعلى الأقل سيكون خارج مواجهة برشلونة الآن".

ماذا كان رد زورك على تصريحات حميديتش؟

مايكل زورك ظهر غاضبًا للغاية في رده على تعليقات حميديتش، وقال في تصريحات لصحيفة "كيكر" الألمانية: "يجب أن يغلق صالح حميديتش فمه، وأن يعلق على قضايا بايرن ميونخ فقط".

وأضاف: "في الواقع، من يظن نفسه؟".

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