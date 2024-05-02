مدير إنتر ميامي: ميسي مثل سيارة "فورمولا 1" .. والآن نطمح لشراء الحلبة

التعاقد مع ليونيل كان بمثابة خيال علمي

تحدث الأرجنتيني خافيير أسينسي، مدير أعمال فريق إنتر ميامي، عن كواليس الانتقال التاريخي لمواطنه ليونيل ميسي، إلى النادي الأمريكي.

وقال أسينسي في حوار مع صحيفة "أوليه" الأرجنتينية: "تحدثت مع الإدارة حول أهمية التسويق، وعندما طلبوا مني التعاقد مع (الأفضل في العالم)، قلت (بالنسبة لي، الأفضل على الإطلاق هو ميسي). في عام 2020، كان هذا بمثابة نوع من الخيال العلمي. لكن كل رحلة عظيمة تبدأ بخطوة أولى، ومن هناك بدأنا نتحدث".

وأضاف: "جئت إلى النادي في 2021، هذا هو موسمي الرابع ولا يمكنني أن أكون أكثر سعادة. فاز النادي بأول لقب له العام الماضي، ونحن متصدرون للمسابقة هذا العام. وعلى مستوى الدخل نحن جيدون جدًا ونحن سعداء. هذا يسمح لنا بوجود ميسي وسواريز وبوسكيتس وجوردي ألبا".

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وعندما سئل عن مدى تأثير وصول ميسي على أهدافه المستقبلية، قال: "الأسد يغير كل شيء نحو الأفضل. حقيقة كوننا معاصرين لليو ميسي هو شيء يتعين علينا أن نكرره لأنفسنا كل صباح عندما نستيقظ، الأمر أشبه بمشاهدة رقصة مايكل جوردان الأخيرة. كوننا نستطيع رؤية ميسي والاستمتاع به في نهاية كل أسبوع هنا، هو شيء مذهل".

وتابع أسينسي: "ليو يغير كل شيء بالنسبة لك، وينقلك إلى مستوى آخر، إذا كنت قد حققت حلمك وتعاقدت مع سيارة فورمولا 1 (الأسرع في العالم)، لكن بعد ذلك سيتعين عليك قيادتها ومن ثم الحصول على الحلبة التي يمكنك القيادة فيها والميكانيكا، هذا أيضًا ما يعنيه الحصول على الأفضل على الإطلاق".

وأوضح: "كيف جذبنا ميسي من الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا؟ إذا حاولت التنافس وجهاً لوجه مع الدوريات الكبرى لن تتمكن من المنافسة أبدًا وإذا ذهبت إلى تلك المعركة، فسوف تخسرها. لذا، ما فعلته هو البحث عن تحالفات إستراتيجية حتى يحدث هذا، مثل أبل وأديداس وما إلى ذلك، ومن ثم الاستفادة من شيء لا يمكن شراؤه بالمال، مناشدة القلب والمشاعر، وتلك الأشياء التي لها قيمة كبيرة".

وختم متحدثًا عن تأثير ميسي في إنتر ميامي، قائلًا: "أنا متأكد من أنني لن أرى أي شيء متسق ودائم مثلما فعله ليونيل في ميامي".