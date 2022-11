مدرسة إنجليزية تطرد طالبًا لتقليد قصة رونالدو في كأس العالم 2002!

قامت مدرسة إنجليزية بطرد طالب يبلغ من العمر 12 عامًا، بعدما اختار تقليد قصة شعر رونالدو نازاريو أسطورة البرازيل في بطولة كأس العالم 2002.

طلب الطفل ألفي رانسوم من والدته أن تقوم بقص شعره على طريقة رونالدو الشهيرة في كأس العالم 2002، وذلك بعد فوز منتخب إنجلترا بمباراته الأولى في كأس العالم 2022 ضد إيران.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية كشفت أن رانسوم تلقى صدمة من هيئة التدريس في أكاديمية سيريوس ويست في مدينة هال، عندما قرر طرد الطالب لمخالفته قواعد الزي المدرسي.

إيما شو، والدة ألفي، أكدت أنها تلقت اتصالًا من إدارة المدرسة يبلغها أنه تم إرسال نجلها إلى المنزل، بسبب خرقه لقواعد الزي المدرسي.

12-year-old boy Alfie Ransom suspended from school after getting Ronaldo Nazário’s infamous 2002 haircut https://t.co/WnFSXKHZVh