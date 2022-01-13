مدرب نيجيريا: استخدمنا أساليب كرة السلة لإيقاف صلاح!

كشف أوجستين إجوافوين المدرب المؤقت لمنتخب نيجيريا عن الطريقة التي اتبعها "النسور" لإيقاف خطورة محمد صلاح قائد منتخب مصر خلال مباراة الفريقين في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس أمم إفريقيا.

منتخب نيجيريا حقق الفوز على مصر بهدف دون رد، ليعزز حظوظه في خطف صدارة المجموعة الرابعة مبكرًا.

صلاح ظهر منعزولًا تمامًا في المباراة، ولم يتمكن من تشكيل خطورة تذكر على مرمى نيجيريا طوال أحداث اللقاء، ويرى إجوافوين أن استراتيجية "الفريق المزدوج" على طريقة كرة السلة ساهمت في تحييد قائد "الفراعنة".

ماذا قال مدرب نيجيريا؟

إجوافوين قال في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية: "فيما يتعلق بالإعداد والاستراتيجية، كان لدينا خطة خاصة لمحمد صلاح، لأننا نعرف جودته".

وأضاف: "كرة السلة هي إحدى الألعاب التي أحبها كثيرًا، عندما تلعب ضد أمثال ألين إيفرسون أو مايكل جوردان، إذا لم تقم بتكوين فريق مزدوج، ستواجه مشكلة".

وتابع: "هذه هي الاستراتيجية نفسها التي أستخدمها في كرة القدم، لذلك عندما يحصل محمد صلاح على الكرة، يذهب أقرب شخص إليه، ويتعين على الشخص التالي مضاعفة الضغط لجعله يعود إلى الخلف".

واختتم تصريحاته: "لقد نجحنا بنسبة 80%، لكن صلاح أفلت مرة أو مرتين وهو أمر طبيعي، لكن مرة أخرى تهانينا للأولاد لأنهم أذكياء جدًا".

ما هو موقف المجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا؟

خسارة مصر أمام نيجيريا عقدت الموقف مبكرًا في المجموعة الرابعة من كأس أمم إفريقيا، وجعلت "الفراعنة" مطالبين بتجنب أي مفاجآت أخرى.

ويتصدر منتخب نيجيريا ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، فيما يحتل منتخبا غينيا بيساو والسودان المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة لكل منهما بعد تعادلهما سلبيًا، فيما يتذيل منتخب مصر ترتيب المجموعة بدون رصيد.

ويلعب منتخب مصر أمام غينيا بيساو يوم السبت 15 يناير، وهو مطالب بالفوز من أجل إحياء حظوظه في الاستمرار بالبطولة.

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